El Servicio de Emergencias ECU911 informó sobre una emergencia que se atendió en Quito debido a una explosión causada por una fuga de gas doméstico.

Deflagración en Quito

La llamada de emergencia ingresó a la central única del 911 a las 05:21 de este jueves 4 de septiembre, en la que se reportaba una explosión en un inmueble del sector Ciudadela del Ejército, en el sur de Quito.

Desde la Sala Operativa de la central de Quito se coordinó la atención inmediata de este incidente con la movilización del contingente humano y logístico del Cuerpo de Bomberos Quito.

Al llegar, los bomberos constataron que se trataba de una deflagración por una fuga de un cilindro de gas y la acumulación del mismo.

Producto de la explosión, una persona resultó heridas y presentó quemaduras de segundo grado en una de sus extremidades. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos le brindaron atención prehospitalaria de primeros auxilios para luego trasladarla a una casa de salud y que recibiera atención especializada.

Además, se registraron daños en la infraestructura de la vivienda.

¿Qué es una deflagración?

Una deflagración es una combustión muy rápida que se da por una fuga y la acumulación de gas en un lugar cerrado y que una chispa o calor lo enciende y ocasiona la explosión.

Una pequeña fuga en la manguera o en la boca del cilindro puede ocasionar la fuga, por lo que es importante que siempre revises tus instalaciones de gas.

Si detectas o sospechas de una fuga en tu vivienda o negocio, llama de inmediato al 911 para que el equipo de Bomberos pueda asistirte.

