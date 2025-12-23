Quito mantiene vigente el sistema Pico y Placa de lunes a viernes como una herramienta clave para ordenar la movilidad urbana. La medida apunta a reducir la congestión vehicular en las horas de mayor demanda y a facilitar una circulación más fluida en las principales vías de la capital. El esquema funciona de manera permanente y no presenta cambios semanales.

La restricción se organiza según el último dígito de la placa. Cada día circulan solo ciertos vehículos durante los horarios establecidos. Este martes 23 de diciembre de 2025, la medida se aplica a los automotores cuyas placas terminan en 3 y 4. Las autoridades recomiendan a los conductores planificar sus traslados con anticipación para evitar multas y sanciones previstas en la normativa municipal.

Cómo funciona el cronograma semanal del Pico y Placa

El Municipio de Quito aplica un esquema rotativo que se repite todas las semanas sin modificaciones. Los lunes, la restricción afecta a los vehículos con placas terminadas en 1 y 2. Los martes no pueden circular aquellos con dígitos finales 3 y 4. El miércoles se limita la movilidad de los autos con placas 5 y 6. El jueves, la medida alcanza a los vehículos que terminan en 7 y 8. Finalmente, los viernes quedan fuera de circulación los automotores cuyas placas finalizan en 9 y 0.}

Este calendario obliga a los conductores a organizar su agenda diaria. Una correcta planificación de los recorridos reduce el riesgo de sanciones y evita contratiempos en zonas de alta circulación. Las autoridades municipales insisten en que el cumplimiento del Pico y Placa contribuye a un tránsito más ordenado y a una movilidad más segura en la ciudad.

Requisitos y trámites para circular sin inconvenientes

Para circular en Quito, los conductores deben portar licencia y matrícula vigentes. Cuando alguno de estos documentos caduca, el usuario debe iniciar el proceso de renovación ante la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El trámite comienza en el portal web de la institución, donde se genera la orden de pago, se cancela el valor correspondiente —en línea o en puntos autorizados— y se agenda un turno.

Con la cita confirmada, el conductor debe acudir a la agencia seleccionada con al menos 15 minutos de anticipación. En el lugar entrega el turno impreso, rinde la prueba teórica y espera la emisión de la nueva licencia. Mientras la ANT completa el proceso, el comprobante del turno permite circular durante los controles de tránsito y continuar con las actividades diarias sin inconvenientes.

