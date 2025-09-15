El Pico y placa se mantiene vigente en Quito este lunes 15 de septiembre de 2025. La restricción aplica para autos y motos en todo el Distrito Metropolitano, con el fin de mejorar la movilidad en las horas de mayor congestión. Esta política busca reducir el tráfico en las principales avenidas y facilitar el desplazamiento en las jornadas laborales.

Los fines de semana y los feriados no rige la medida. También existen excepciones establecidas en la normativa. Los vehículos de adultos mayores, personas con discapacidad, autos eléctricos y los oficiales pueden circular sin restricción. Esto significa que no están sujetos a los horarios de control y pueden transitar de manera libre por toda la ciudad.

Placas restringidas y horarios del Pico y placa

La restricción depende del último número de la placa. Este lunes no circulan los autos y motos cuyas placas terminan en 1 y 2.

Los horarios establecidos son dos. En la mañana, la medida se aplica de 06:00 a 09:30. En la tarde, vuelve a regir entre las 16:00 y las 20:00.

Las autoridades municipales insisten en que el respeto a estas normas es fundamental. Su cumplimiento permite disminuir los embotellamientos y mantener un flujo vehicular más ordenado en Quito.

Multas y límites de aplicación de la restricción

La sanción por incumplir el Pico y placa corresponde al 15% del Salario Básico Unificado (SBU) la primera vez, lo que equivale a 69 dólares. Si el conductor reincide, la multa sube al 25% del salario, es decir, 115 dólares. En caso de una tercera infracción, la sanción llega al 50% del salario básico, equivalente a 230 dólares.

En cuanto a los límites, la medida cubre todo el Distrito Metropolitano de Quito. En el norte empieza en la avenida de Los Narcisos, con referencias en la Escuela Superior de Policía y el puente Villorita. Desde allí se extiende hasta la avenida Morán Valverde, en el sur. En el este abarca la avenida Simón Bolívar, entre los intercambiadores de La Granados y Carapungo. Finalmente, hacia el oeste llega hasta la avenida Mariscal Sucre, en la intersección con la avenida Manuel Córdova Galarza, en el redondel de El Condado.

