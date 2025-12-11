Estos son los horarios del Pico y placa en Quito este jueves 11 de diciembre

Fecha de publicación: 24 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 24 de septiembre de 2026

El esquema de circulación Pico y placa regresa este jueves, 11 de diciembre, en la capital. Las autoridades mantienen la medida para reducir la congestión que se forma en los horarios de mayor demanda. Con esta disposición, los conductores deben revisar el horario correspondiente y confirmar si su vehículo puede o no circular.

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El Municipio insiste en que el sistema rige según el último dígito de la placa. Ese número marca los días y las franjas permitidas para movilizarse. Con este mecanismo, la administración local busca ordenar el tránsito. También intenta evitar que las vías principales colapsen durante la mañana y la tarde, cuando el flujo vehicular aumenta.

El Pico y placa se aplica en Quito de lunes a viernes

La autoridad municipal confirmó que la misma restricción volverá a implementarse este jueves, sin modificaciones, por lo que hoy no circulan las placas terminadas en 7 y 8. La administración mantiene la medida como parte de su estrategia para disminuir la carga vehicular en la ciudad. Su intención es sostener un tránsito más ágil y evitar que los corredores principales se saturen en las horas pico.

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Ese día, los agentes de control supervisarán el cumplimiento del sistema. Revisarán las placas, los horarios y la circulación autorizada de cada vehículo. Con este seguimiento, buscan garantizar que los conductores respeten la normativa. Además, apuntan a mejorar los tiempos de traslado para todos los usuarios que se movilizan por la capital.

Funcionamiento del sistema por número de placa

El Municipio recordó que la restricción depende únicamente del último número de la placa del vehículo. Esa cifra determina el horario en el que puede o no circular. Por eso, las autoridades recomiendan a los conductores conocer ese dato y revisar el calendario oficial. Con esa información pueden evitar sanciones y programar con antelación sus desplazamientos diarios.

La administración municipal aclaró que el esquema no presenta cambios para las fechas mencionadas. La ciudadanía debe atender el cronograma vigente. El objetivo es que el tránsito fluya con mayor regularidad durante toda la jornada.

El Municipio también mantiene controles de tránsito de manera permanente. La entidad pide a los usuarios manejar con prudencia, respetar los límites y evitar maniobras riesgosas. Con estas acciones, las autoridades buscan prevenir accidentes y fortalecer la seguridad vial en toda la ciudad.