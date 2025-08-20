El Cuerpo de Bomberos de Quito registró un incendio forestal en la parroquia de Nayón, este miércoles 20 de agosto de 2025. Este se convierte en el octavo incendio forestal del verano 2025 en la capital.

El incendio en Nayón, Quito, este miércoles 20 de agosto de 2025

A las 13:49 de la tarde, el Cuerpo de Bomberos de Quito reportó el que se convierte en el noveno incendio forestal en la temporada de verano en la capital, en la parroquia de Nayón.

Desde el 1 de julio hasta el 20 de agosto, se han registrado ocho incendios forestales incluido el de Nayón del día de hoy, informó Bomberos.

Luego, Bomberos informó que el incendio se encuentra controlado en la parte superior.

Sin embargo, continuamos trabajando en la parte baja de la quebrada.

Se ha activado investigación de incendios y nuestra patrulla de control en coordinación con la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional.

La AMC procedió con la notificación por la infracción de la ordenanza del fuego 095-2025, en flagrancia.

“Una vez más, llamamos a la conciencia y reiteramos que seguiremos cumpliendo con los procedimientos necesarios para que las personas dejen de provocar incendios forestales”, agregó el Cuerpo de Bomberos.

La @amcquito procede con la notificación por infracción de ordenanza del fuego 095-2025, en flagrancia.



Una vez más, llamamos a la conciencia y reiteramos que seguiremos cumpliendo con los procedimientos necesarios para que las personas dejen de provocar incendios forestales. https://t.co/L8431INcRo pic.twitter.com/6Rk85Lt464 — Esteban Cárdenas Varela (@ECardenasVarela) August 20, 2025

