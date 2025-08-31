La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer la mañana de este domingo 31 de agosto el operativo de tránsito por las vías cerradas en Quito, donde se realiza una competencia atlética.
Vías cerradas por competencia atlética
La AMT ejecuta un operativo de tránsito este domingo en un horario de 07:00 a 10:00, debido a la competencia atlética que salió desde la Plaza se Santo Domingo, en la calle Guayaquil.
Estas son las calles cerradas:
- Calle Guayaquil
- Av. 10 de Agosto
- Calle 18 de Septiembre
- Av. Amazonas
- Ingresos al Parque Bicentenario
La AMT informó que se mantendrá el control permanente de los agentes civiles de tránsito para garantizar la seguridad de todos los actores viales, así como la de los competidores.
Rutas alternas
Las rutas alternas que puedes tomar para desplazarte por Quito son:
- Viaducto 24 de Mayo
- Av. Mariscal Sucre
- Av. Pichincha
- Av. Velasco Ibarra
- Av. Gran Colombia
- Av. 12 de Octubre
- Av. Patria
- Av. 6 de Diciembre
- Av. América
- Av. De los Shyris
Vías cerradas por el Paseo Dominical
La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) también recordó a los quiteños que hay cierres viales durante el día debido a la realización del Paseo Dominical o Ciclopaseo.
Este Paseo se extiende de norte a sur por toda la ciudad, por lo que debes tener precaución si vas a cruzar la ciudad.
Estos cierres viales se mantienen los domingos en un horario de 08:00 a 16:00.
Los agentes de tránsito gestionan el flujo vehicular en las zonas más transitadas o intersecciones, ten precaución.
Además, se realiza control de autos mal parqueados, usa los parqueaderos municipales.
