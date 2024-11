Varias vías de Quito están bloqueadas por las marchas anunciadas para la tarde de este jueves 21 de noviembre de 2024.

La congestión y el tráfico vehicular se incrementaron en varias zonas de la capital, en medio del registro esporádico de lluvias.

La situación en Quito por las marchas

Las marchas anunciadas para la tarde de este jueves provocó la movilización de policías y militares en Quito.

Además, la restricción de la circulación vehicular alrededor de la Presidencia de la República en el Centro Histórico y de la Asamblea en el centro norte de la capital.

El acceso al Centro Histórico por la calle Guayaquil fue bloqueado desde San Blas.

Mientras que, en los alrededores de la Asamblea, un fuerte operativo de control se desplegó desde el sector de El Dorado hasta el Parque El Arbolito.

Policías en moticicletas y a pie rondaban las calles aledañas al Palacio Legislativo.

El acceso también se restringió con la colocación de vallas para impedir el paso vehicular y peatonal.

Debido a esto, se registró congestión vehicular en varios puntos de la ciudad: la av. Gran Colombia, la av. Velasco Ibarra, desde El Trébol, la calle Guayaquil y otros.

Además, el ECU 911 reportó presencia de lluvias en varios sectores de la capital: El Ejido, El Arbolito, Centro Histórico, El Calzado.

Cambios en el transporte público por las marchas en Quito

La Ecovía empezó a operar de manera emergente por las marchas.

Norte-Sur: Río Coca – Manuela Cañizares

Sur-Norte: Quitumbe y Guamaní – Playón de La Marín

Las paradas suspendidas son: Marín Central, Simón Bolívar, Eugenio Espejo, Casa de la Cultura y Galo Plaza

Marchas en Quito y el resto del país

Nelson Erazo, dirigente del Frente Popular, informó que las marchas están previstas en Azuay, Cotopaxi, Loja, Pichincha, Manabí, Los Ríos, Napo, Guayas, Imbabura, El Oro, Santa Elena y Santo Domingo.

El directivo detalló que, en el caso de Pichincha, la marcha saldrá de la Caja del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en la av. 10 de Agosto de Quito, y avanzará hacia el Centro Histórico.

Este 21 de noviembre, en el Centro Histórico de Quito se colocaron vallas de seguridad.

La protesta en la capital ecuatoriana estaba prevista para las 16:00.

Sin embargo, desde la Policía Nacional ya se anunció que se restringiría el paso a la zona patrimonial.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), por su parte, anunció desvíos y rutas alternas ante las movilizaciones.

Frente a eso, Nelson Erazo indicó que la meta es llegar al Centro.

No obstante, no adelantó las acciones que tomarán en caso de no poder avanzar. Según él, la marcha es pacífica, pero “son los policías los que provocan el caos”. Descartó que se trate de un paro.

La Policía informó que más de 2 000 servidores, las Fuerzas Armadas se movilizan con un número similar de uniformados.

La medida se toma para precautelar la seguridad de los ciudadanos y evitar que el patrimonio cultural de la humanidad sea vandalizado.