Epmaps-Agua de Quito anunció una pausa temporal en sus canales de pago debido a un proceso de modernización tecnológica.

Epmaps suspende cobros del 2 al 7 de diciembre, ¿qué ocurrirá con las planillas del agua?

La entidad informó que entre el lunes 2 de diciembre, desde las 23:00, y el sábado 7 de diciembre, hasta las 24:00, no estarán disponibles los cobros en agencias ni en la plataforma digital. El objetivo es fortalecer la seguridad informática y agilizar los servicios para los usuarios.

Facturas sin recargos para quienes debían pagar esta semana

La empresa aclaró que los clientes no enfrentarán multas ni intereses por facturas que vencían entre el 3 y el 7 de diciembre. Una vez que el sistema se reactive, podrán realizar sus pagos con normalidad y sin penalidades. La entidad busca evitar contratiempos en una semana marcada por feriados y actividades por las Fiestas de Quito.

Agencias atenderán con servicios limitados durante los días de mantenimiento

Aunque los cobros estarán suspendidos, Epmaps mantendrá abiertas sus agencias el 3, 4 y 6 de diciembre para brindar información, asesoría y orientación sobre trámites.

El personal no realizará pagos ni procesos relacionados a facturación, pero sí atenderá consultas sobre requisitos, convenios y otros servicios.

El viernes 5, la empresa se acogerá al feriado por la Fundación de Quito. La atención se retomará el sábado 6 de diciembre, con horarios diferenciados según cada punto de servicio.

Horarios de atención del sábado 6 de diciembre

Epmaps operará en cinco agencias durante esa jornada:

Matriz (Italia y Av. Mariana de Jesús)

Horario: 08:00 a 13:00

El Condado (CC El Condado, junto al Banco Internacional)
Horario: 10:00 a 18:00

Horario: 10:00 a 18:00

Quicentro Sur (junto a Vaco & Vaca)
Horario: 08:30 a 18:00

Horario: 08:30 a 18:00

Tumbaco (CC Ventura Mall, segundo piso)
Horario: 08:00 a 18:00

Horario: 08:00 a 18:00

Calderón (Plaza Coral Carapungo, planta baja)
Horario: 09:00 a 17:00

Horario: 09:00 a 17:00

Epmaps mantiene trabajos en quebradas durante diciembre

Paralelo a esta actualización, la entidad informó que continúa el retiro de escombros y sedimentos en varias quebradas de la ciudad para reducir riesgos durante la temporada lluviosa. Los operativos se intensifican en sectores donde existen acumulaciones que podrían afectar a viviendas y vías.