Epmaps termina contratos con Geinco e Inmosolución

La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) resolvió la terminación anticipada y unilateral de los contratos suscritos con la empresa Inmobiliaria y Comercializadora S.A. Inmosolución y Geincosolution Cía. Ltda. Lo hizo en el marco de la construcción de obras de saneamiento en Tumbaco; y de agua potable para Calderón.

Othón Zevallos, gerente general Epmaps, explicó que ante un informe emitido por Contraloría se evidenció que dichas empresas incumplieron con la Ley de Contratación Pública. Lo habrían hecho por las causales de subcontratación excesiva (Inmosolución) y cesión de contratos (Geinco).

En el caso de Inmosolución, se determinó que el contrato se efectuó bajo régimen especial entre empresas públicas y fue suscrito en 2019 por el valor de USD 21´487.026,77. La terminación unilateral se sustenta en los artículos 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, del artículo 120 del reglamento a la ley, que prohíben la subcontratación de más del 30% del monto total del contrato.

En esta empresa se realizó una subcontratación del 95% de la ejecución del valor con las compañías privadas Geincosolution y la Constructora Cevallos Hidalgo S.A.

Según resultados del informe especial emitido por la Contraloría General del Estado, el 2 de marzo de 2021 se especifican los siguientes hallazgos y recomendación:

“De lo descrito, se evidenció que LA CUADRA COMPAÑÍA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA S.A. INMOSOLUCIÓN, no tenía la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto, por lo que recurrió a la suscripción de convenios específicos con otras compañías constructoras, sin que esto haya sido informado al momento de presentar su oferta (…) ocasionando que los trabajos no sean ejecutados por la contratista puesto que no contaba con la capacidad técnica y operativa (…) Recomendaciones (…) 4. Dispondrá y verificará que el administrador del contrato CRE-EPMAPS-GT02-2019, controle que la ejecución del proyecto sea realizada por la contratista de acuerdo a las cláusulas contractuales y respetando los porcentajes previstos para la subcontratación, caso contrario impondrán las sanciones que corresponda”.

En conclusión, la Resolución EPMAPS-2022-GG-004, emitida el 12 de enero de 2022, amparada en las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, da por terminado este contrato cuya ejecución llegó al 54,39 % del valor total, precautelando así USD 9,5 millones del recurso público.

Respecto al contrato de alianza estratégica con GEINCOSOLUTION Cía. Ltda., suscrito en 2019 por un valor de USD 4,3 millones, para el “Diseño, suministro, construcción, puesta en funcionamiento, financiamiento del Proyecto de Agua Potable para San Juan de Calderón”. La terminación anticipada y unilateral se declaró mediante Resolución Nro. EPMAPS-2022-GG-005, de 17 de enero de 2022; por incumplimiento de los artículos 78 de la Ley de Contratación Pública y 63 de la Codificación de las Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), sobre cesión de contratos.

Zevallos explicó que el proyecto de agua potable en Calderón ya estaba suspendido desde hace varios meses. Incluso antes de empezar en su administración en octubre del 2021, estas obras estaban paralizada por problemas de ejecución en el trazado de línea de conducción y el otro a partir de la terminación del contrato se detiene el proceso temporalmente.

Para dar continuidad a las obras en Tumbaco y Calderón, la Epmaps abrirá la convocatoria a inicios de febrero para los nuevos procesos de contratación y que las empresas puedan participar a través del portal del Sercop.

“La convocatoria está abierta para que participen las empresas, entre más empresas oferten mejor tenemos más competencia, será un proceso transparente a través del Sercop” afirmó Zevallos.