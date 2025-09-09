La Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito (Epmaps) alertó este martes, 9 de septiembre de 2025, sobre una nueva modalidad de estafa telefónica en la que personas inescrupulosas se hacen pasar por funcionarios de la entidad para engañar a los ciudadanos.

Según informó Agua de Quito, mediante un comunicado oficial, los presuntos estafadores realizan llamadas en las que notifican supuestas irregularidades en las cuentas de los clientes. Luego, solicitan dinero con el pretexto de evitar reportes o multas por esas supuestas anomalías.

La empresa aclaró que no realiza este tipo de llamadas, ni autoriza a funcionarios a solicitar pagos o gestionar trámites a través del teléfono.

La alerta frente a posibles estafas

Cualquier intento de cobro bajo esas circunstancias constituye un delito, por lo que Epmaps exhortó a los usuarios a no entregar información personal ni realizar transferencias ante esos contactos.

Además, la entidad pidió a la ciudadanía denunciar a las autoridades competentes si alguien utiliza el nombre de Epmaps para pedir dinero o realizar ofrecimientos falsos en su nombre.

La empresa aseguró que ya trabaja en conjunto con las entidades de control para identificar y sancionar a los responsables de esos actos ilícitos.

Para consultar información oficial

Para consultas o trámites relacionados con los servicios de agua potable y saneamiento en Quito, las Epmaps recordó que los únicos canales autorizados son:

Agencias físicas : Matriz y las oficinas de El Condado, Quicentro Sur, Eloy Alfaro, Valle de Los Chillos, Calderón y Ventura Mall.

: Matriz y las oficinas de El Condado, Quicentro Sur, Eloy Alfaro, Valle de Los Chillos, Calderón y Ventura Mall. Correo electrónico : atencion.cliente@aguaquito.gob.ec

: atencion.cliente@aguaquito.gob.ec Línea gratuita : 1800 24 24 24

: 1800 24 24 24 Redes sociales oficiales: Facebook e Instagram @AguaQuito y X (Twitter) @AguaDeQuito

