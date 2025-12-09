En apelación, la Fiscalía logró este martes 9 de diciembre de 2025 la pena máxima para dos sentenciados por la desaparición involuntaria con muerte de un hombre en Quito, en lugar de los 16 años de prisión por homicidio, impuesta anteriormente.

La pena máxima por la desaparición con muerte de un hombre en Quito

Franklin Walter López Delgado fue reportado como desaparecido el 27 de enero de 2024.

El 13 de diciembre de 2024, Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S., sus excompañeros de trabajo, fueron sentenciados a 17 años de prisión por homicidio.

Sin embargo, la Fiscalía señaló que apelará para que se cambie el delito por el de desaparición involuntaria con muerte y con agravantes, para que se duplique la pena a 34 años y ocho meses.

Los restos fueron encontrados en el botadero de basura El Inga, Quito

De la víctima solo quedaron la cadera y las piernas.

Estos restos fueron encontrados en el botadero de basura de El Inga, ubicado al nororiente de Quito.

El análisis de ADN confirmó que dichos restos pertenecían a Franklin Walter López Delgado.

El Fiscal explicó al Tribunal que los dos procesados, compañeros de trabajo de Franklin, fueron las últimas personas en verlo con vida.

Al día siguiente de su desaparición, renunciaron a su empleo tras haber trabajado allí por siete años.

“Ellos, en su momento, no proporcionaron información sobre el paradero de su compañero. Cabe recordar que el delito de desaparición involuntaria, en su descripción, también involucra a las personas que nieguen información del paradero o destino de la persona desaparecida”, recordó el Fiscal.

Las pericias psicológicas efectuadas a los procesados y expuestas ante el Tribunal arrojaron cuatro conclusiones: conciencia, voluntad, tranquilidad y falta de arrepentimiento respecto a su situación legal.

Testimonio de la hermana de la víctima

En su testimonio, la hermana de Franklin afirmó que, el 26 de enero de 2024, uno de sus compañeros de trabajo la contactó para informarle que él no se presentó a laborar.

Al día siguiente, viajó desde Guayaquil a Quito para buscarlo en su vivienda, ubicada en San Bartolo, en el sur de la ciudad, ya que no había respondido a ninguna de sus llamadas; sin embargo, no le encontró.

Al preguntar por él a los vecinos del sector, algunas personas le comentaron que el 23 de enero vieron a Franklin libando con unos amigos y que, desde esa noche, no lo volvieron a ver.

El encuentro de los dos sentenciados con el hombre

El perito encargado del análisis de audio y video explicó a los jueces que las cámaras de vigilancia del sector mostraron a Franklin conversando con Roberto Javier G. P. y Francisco Antonio S. S. en la puerta de su domicilio, la noche del 23 de enero.

Después, se observa a los tres ingresando al inmueble.

La secuencia captada continúa: la madrugada del 24 de enero, los procesados salen del domicilio de Franklin.

Llevan en sus manos fundas y recipientes que luego arrojan en diferentes contenedores de basura del sector, los cuales van a terminar en El Inga.

El hallazgo de restos humanos por parte de los trabajadores del botadero, la tarde del mismo 24 de enero, coincide con el evento criminal.