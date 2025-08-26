Otro siniestro de tránsito se registró este martes 26 de agosto en Quito; esta vez en la av. Amazonas y Guayas, en el norte de la ciudad.

Cierre vehicular en la av. Amazonas

El siniestro de tránsito se produjo en el sector de La Carolina, norte de Quito, entre un vehículo liviano tipo automóvil y una motocicleta. La llamada de alerta ingresó a la central única de emergencias del 911 a las 08:00.

Al sitio acudió personal del Cuerpo de Bomberos Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para asistir en la atención de la emergencia.

El choque sucedió en la av. Amazonas, en sentido norte-sur, en donde los organismos de socorro ayudan a las personas afectadas en la emergencia.

Paramédicos de los Bomberos brindaron atención de emergencia de primeros auxilios a dos personas que resultaron heridas en el siniestro de tránsito.

Vía cerrada

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó quegestiona el flujo vehicular en la zona debido a la emergencia.

Así, se informó que la circulación está parcialmente restringida mientras se solventa la emergencia y se retiran los vehículos afectados.

A esta hora (09:40), se encuentra cerrado el carril derecho sobre la av. Amazonas en el sentido norte-sur. Toma rutas alternas.

Otro siniestro se registró este martes 26 de agosto en Quito

A las 02:55 de este martes 26 de agosto de 2025 ingresó una llamada a la central única de emergencias del 911 en la que se alertó sobre un incidente de tránsito en la vía.

Se trataba del volcamiento de un tráiler a un costado de la vía, en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, a la altura de una universidad.

Para esta emergencia, se destinó personal y unidades logísticas del Cuerpo de Bomberos Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y Empresa Eléctrica Quito (EEQ) al sitio de la emergencia,

Unidades como patrulleros, una grúa, una ambulancia y un carro canasta de la EEQ, entre otras unidades logísticas, apoyaron en la atención.

Cuando las entidades de auxilio llegaron constataron la emergencia. Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a una persona que resultó herida en el incidente de tránsito.

Este volcamiento ocasionó el cierre parcial de la circulación vehicular en la av. Simón Bolívar, en sentido sur-norte, por lo que se registró alta carga vehicular en la zona.

Esta congestión afectó también la circulación en la Autopista General Rumiñahui, la cual recibió el flujo de autos que no podía circular por la av. Simón Bolívar.

En el siniestro, el automotor pesado derribó postes de alumbrado público, los cuales personal de la EEQ se encuentra reemplazando.

