Este viernes 22 de agosto, un auto se incendió en la av. Simón Bolívar, a la altura de El Troje. Producto del incidente, dos personas fallecieron en el interior del vehículo.

Dos fallecidos en la av. Simón Bolívar

El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer que alrededor de las 04:28 ingresó una llamada a la línea única 911 que alertaba sobre un auto que se incendiaba en la vía.

Desde la Sala Operativa del Servicio de Emergencias, se coordinó la atención a la emergencia con el contingente de los organismos de control.

Así, se enviaron personal y recursos del Cuerpo de Bomberos de Quito y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según los reportes preliminares, el auto habría perdido pista y chocó contra un árbol; producto del impacto, el auto se incineró.

Personal del Cuerpo de Bomberos acudió al llamado y halló a las dos personas fallecidas dentro del vehículo. El equipo realizó tareas de enfriamiento del vehículo para proceder con el rescate de los cuerpos.

💥🚙 #EmergenciasUIO | Esta mañana, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolivar sofocando el incendio de un vehículo.



🖤 Lamentablemente hay dos personas fallecidas.



🚧 Al momento se encuentra cerrada la vía en ambos sentidos a la altura del… pic.twitter.com/9xnnW58hNe — Bomberos Quito (@BomberosQuito) August 22, 2025

Vía cerrada

Personal de la Policía, con su unidad de Medicina Legal, acudió al sitio para realizar el levantamiento de los cadáveres.

Así mismo, un equipo del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) realiza las indagaciones para establecer los motivos del siniestro de tránsito que terminó en un incendio.

Al momento, personal de la AMT gestionan el flujo vehicular. La vía se encuentra cerrada en ambos sentidos, a la altura de Monteolivo mientras se concluyen los trabajos de rescate y de retiro del vehículo.

Toma rutas alternas.

📢 #Actualización | Se mantiene el cierre de los carriles en ambos sentidos sobre la av. Simón Bolívar https://t.co/SNd8LnrjAF pic.twitter.com/Wc7KLk0rBV — AMTQuito (@AMT_Quito) August 22, 2025

