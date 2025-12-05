Con las Fiestas de Quito en pleno auge, los jóvenes recorren la ciudad en busca de experiencias culturales, al aire libre y gastronómicas.
Según Quito Turismo, el top de los lugares favoritos de los jóvenes en la ciudad combina ocio, naturaleza y actividades sin depender del alcohol.
Qué buscan los jóvenes en Quito según Quito Turismo
Los jóvenes priorizan experiencias culturales, contacto con la naturaleza y gastronomía. Prefieren escapadas cortas de 1,5 a 3 noches, ya sean solos, en pareja o con amigos.
Sus planes incluyen museos, senderismo, rutas gastronómicas, talleres y eventos artísticos. Buscan diversión segura y opciones al aire libre, combinando ciudad, patrimonio y paisaje natural.
Top de lugares donde los jóvenes se divierten en Quito
1. Centro Histórico
El corazón patrimonial atrae por caminatas, museos y eventos culturales. Los cafés y espacios de arte permiten disfrutar del día sin depender del alcohol.
2. La Mariscal
Barrio creativo y gastronómico. Murales, galerías y música en vivo se suman a talleres y actividades culturales en horarios diurnos y vespertinos.
3. La Floresta
Con rutas artísticas y cafés, combina cultura y socialización. Exposiciones y talleres generan un ambiente atractivo para los jóvenes.
4. Cumbayá
Zona de senderismo, turismo activo y gastronomía. Ideal para combinar naturaleza y diversión con amigos, parejas o familia.
5. Tumbaco
Similar a Cumbayá, con rutas gastronómicas y contacto con la naturaleza. Resulta perfecto para escapadas de un día y experiencias relajadas sin alcohol.
6. Parque La Carolina
Espacio amplio para deporte, picnic, juegos y microeventos culturales. Permite pasar tiempo al aire libre y realizar actividades recreativas.
7. Parque El Ejido
Lugar de encuentro para socializar y participar en actividades culturales sin alcohol.
8. Parque Bicentenario
Ofrece espacios abiertos para deporte, patinaje y picnic. Los microeventos culturales crean un punto de reunión muy atractivo durante el día.
9. Centros comerciales y plazas de entretenimiento
Permiten combinar cine, áreas de juegos, gastronomía y compras. Brindan diversión segura y accesible para jóvenes.
Quito como ciudad joven y divertida
Quito tiene alrededor de 1 229 541 jóvenes. La variedad de espacios demuestra que la ciudad responde a los intereses de esta población: cultura, naturaleza, gastronomía y planes activos.
Quito Turismo afirma que cada lugar visitado genera dinamismo y convierte a la ciudad en un destino vibrante, donde la diversión depende de la experiencia y la compañía, no del alcohol.