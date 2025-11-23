Desfile de la Confraternidad Sur: recorrido, horarios y cierres viales este domingo 23 de noviembre

El festejo quiteño arrancó el sábado 22 de noviembre de 2025 con el Desfile de la Confraternidad Norte. El evento se concentró e inició a las 10:00 en el Parque Bicentenario.

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Los asistentes pudieron ingresar por accesos peatonales ubicados en la calle Rafael Ramos, la calle Rafael Aulestia, la avenida Amazonas y la calle Luis Tufiño.

La jornada se desarrolló con color y música, como preámbulo a la celebración en el sur de la capital, y el cierre con la Mascarada Nocturna.

Detalles del Desfile de la Confraternidad Sur

El Desfile de la Confraternidad Sur comenzará a las 10:00 de este domingo. El punto de concentración e inicio es el Redondel del Calzado.

La ruta continúa por la Avenida Teniente Hugo Ortiz, pasa por el Redondel de la Atahualpa y sigue por la misma avenida. El desfile finaliza en la calle Cacha, un recorrido tradicional que congrega a miles de quiteños.

Cierres viales y vías alternas en el sur de Quito

🚨 #AMTInforma | Plan Operativo⁰Por el Desfile de la Confraternidad Nacional Sur



Ejecutamos cierres viales temporales y gestión de tránsito para garantizar el orden y la seguridad de todos los asistentes.

👮 Nuestro personal se mantiene en gestión.

⁰⚠️#QuitoRenace pic.twitter.com/k8RSTHK7rr — AMTQuito (@AMT_Quito) November 23, 2025

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El evento en el sur de la capital implica varios cierres viales. Entre las principales vías afectadas están la Av. Ajaví, la Av. Cardenal de la Torre y varias transversales, la Av. Alonso de Angulo y sus transversales, y algunos tramos de la Av. Teniente Hugo Ortíz, según reportes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Para los conductores, las autoridades sugieren utilizar vías alternas. Estas incluyen la Av. Ajaví, la Av. Mariscal Sucre, la Av. Alonso de Angulo, la Calle Serapio Japerabi y la Calle Antonio Rodríguez.

El Municipio de Quito recomienda a pobladores y visitantes planificar su llegada con anticipación, usar transporte público y seguir las indicaciones de movilidad y seguridad para disfrutar de forma ordenada.

Mascarada Nocturna

La programación de desfiles culmina con la Mascarada Nocturna el domingo 30 de noviembre. El evento se realizará a las 17:00 en la Avenida Amazonas. La avenida permanecerá cerrada al tráfico desde la avenida Patria hasta la avenida Colón por el desfile.

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