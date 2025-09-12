La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer este viernes 12 de septiembre que ya se fijó una nueva fecha en la que se habilitará la toma de citas para transferencia de dominio.

Las citas se podrán agendar desde mediados de septiembre

La AMT dio a conocer que desde el lunes 15 de septiembre se habilitarán las citas para poder realizar la transferencia de dominio de los vehículos.

Para poder acceder a una de las citas, necesitas agendarla a través de la página www.amt.gob.ec y luego acudir el día agendado.

Del 1 al 12 de septiembre, mientras se realizó la atención a este trámite sin cita previa, se gestionaron 5 000 procesos de traspaso de dominio que se encontraban rezagados

La empresa, además, resalta que se ha trabajado en el fortalecimiento de la seguridad y en la optimización del sistema operativo. Esto, con el objetivo de garantizar una experiencia más ágil, ordenada y segura.

Requisitos para cumplir con este trámite en Quito

Los requisitos para realizar este trámite son:

Contrato de compra y venta notarizado

Pago del 1% de transferencia de dominio

Cancelar todo valor pendiente con el SRI, ANT, AMT y Prefectura de Pichincha

Tener aprobada la revisión técnica vehicular del año en curso

Cancelar los valores correspondientes a duplicado de matrícula y transferencia de dominio, para ello debes generar las órdenes de pago en la AMT

El duplicado de la matrícula cuesta 22 dólares y la transferencia de dominio tiene un valor de 7 dólares, estos montos se pagan a través del Banco del Pacífico.

