Desde la madrugada de este viernes 21 de noviembre, equipos técnicos y operativos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps – Agua de Quito) trabajan en la evaluación de los daños que dejó un deslave en la tubería Cariyacu, en el sector de Píntag. El deslizamiento ocurrió por las intensas lluvias registradas en la zona y afectó directamente la infraestructura del sistema de agua potable.

Este evento climático obligó a suspender temporalmente el servicio en varios sectores de las parroquias Alangasí, La Merced y Píntag. La interrupción responde a la necesidad de garantizar la seguridad de las operaciones y evitar mayores complicaciones mientras avanzan las inspecciones y las labores de reparación.

Sectores afectados por la suspensión del servicio

La suspensión del suministro impacta a varias comunidades de Alangasí, entre ellas: San Francisco de Alpahuma, La Concepción, Betania, Centro Poblado, San Juan Loma, Angamarca, El Tingo, Ushimana y Playa Chica. En La Merced, la afectación alcanza a La Floresta, Centro Poblado, La Cocha, San Marcos, Curiquingue, 4 de Octubre, Virgen de Lourdes y Barrios Altos. En Píntag, los sectores con interrupción del servicio son Santa Teresa, Villaflora, Alofico, San Vicente, el Redondel de Píntag y San Elías.

Para coordinar la respuesta institucional, el Municipio activó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Metropolitano. Además, instaló un Puesto de Control Unificado en la Casa Somos de Alangasí, donde participan todas las entidades involucradas en la emergencia. Este espacio facilita la articulación de acciones, la gestión operativa y el seguimiento constante a las necesidades de la población.

Distribución de agua y apoyo a la comunidad

Mientras los equipos avanzan en la reparación de la tubería, Epmaps mantiene el abastecimiento de agua mediante tanqueros. La empresa asignó 11 vehículos para atender a las tres parroquias afectadas: cuatro para Alangasí, cuatro para La Merced y tres para Píntag. Desde las primeras horas de la mañana, estos tanqueros cargan y distribuyen agua en los puntos más impactados, en coordinación con los GAD parroquiales.

La empresa municipal agradece la comprensión de los habitantes de estas zonas y solicita priorizar el uso del agua para el consumo esencial. Esta medida se mantendrá hasta que el servicio se restablezca por completo y las condiciones permitan retomar el suministro habitual con seguridad.

Según información del COE Metropolitano, al menos 20 000 personas estarían afectadas con este deslizamiento y la afectación al servicio de agua.

