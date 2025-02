El gerente general de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Juan Carlos Parra Fonseca, declaró desierta la licitación para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del Metro de Quito. Así lo indica un documento difundido por los concejales de Quito, en el cual solicitan la convocatoria a una sesión extraordinaria.

Según lo indicado en la resolución Nro. RE-GG-EPMMQ-CP-2025-004, la oferta presentada en el proceso no cumplió con los parámetros establecidos, ya que no representaba el mejor costo, no se ajustaba al presupuesto referencial y no convenía a los intereses institucionales de la empresa.

