Las fiestas por los 491 años de fundación de Quito terminaron en medio de tensiones abiertas entre el Municipio y el Gobierno. La suspensión de actividades, los cruces de declaraciones y la existencia de serenatas paralelas reflejan una fricción que no surgió en diciembre, sino que se formó durante dos años de diferencias acumuladas.

Inicio de la ruptura entre el Municipio de Quito y el Gobierno de Daniel Noboa

El 6 de abril de 2024, Luisa González anunció que su movimiento entraba en “oposición frontal al Gobierno” y exigió la renuncia del Presidente por la detención del exvicepresidente Jorge Glas.

Pabel Muñoz estuvo presente durante esa declaración.

Desde ese momento, el ambiente político cambió y se generaron distancias que luego se trasladaron a la relación institucional entre el Ejecutivo y el Municipio.

A pesar de esto, Pabel Muñoz y Daniel Noboa participaron juntos de la Serenata Quiteña de ese año. Fue un evento improvisado en las inmediaciones de Carondelet. Incluso, el Presidente mostró su respaldo a la expansión del Metro.

Los reclamos por transferencias y la retención de trolebuses marcaron el inicio del 2025

Pero el otro año fue diferente. A inicios de 2025, el alcalde Muñoz reclamó retrasos en las transferencias estatales hacia Quito y aseguró que esa falta de recursos afectaba la planificación de obras.

En marzo de 2025, el conflicto sumó otro episodio cuando la Aduana retuvo 14 trolebuses eléctricos adquiridos por el Municipio.

Quito informó afectaciones en la movilidad hasta que las unidades salieron de aduana días después.

En ese mismo mes, Muñoz afirmó que el Gobierno mantenía una deuda de 120 millones de dólares con la ciudad.

La controversia por Papallacta elevó la tensión

En marzo de 2025, la ministra Inés Manzano vinculó el contexto del derrame petrolero en Esmeraldas con un supuesto sabotaje al sistema de agua potable Papallacta.

La funcionaria afirmó conocer la identidad de los responsables y mencionó al alcalde dentro de ese señalamiento público.

Muñoz respondió que cualquier información sobre supuestos actos ilícitos debe entregarse a la Fiscalía.

La rotura del Mica–Quito Sur profundizó la distancia

La tensión aumentó en julio de 2025, cuando una rotura en la tubería del sistema Mica–Quito Sur dejó sin agua a seis parroquias del sur y afectó a cerca de 400 000 personas.

El Gobierno movilizó su propia estrategia de atención y el Municipio ejecutó otro plan distinto. La ministra María Luisa Cruz cuestionó fallas municipales durante la emergencia. Ese episodio dejó clara la ausencia de coordinación entre ambas instituciones.

Observaciones a contrataciones y discrepancias sobre seguridad vial

En la segunda mitad de 2025, el Municipio enfrentó observaciones de Sercop sobre varios procesos de contratación.

Paralelamente, surgieron diferencias sobre el modelo municipal de control de velocidad y la instalación de nuevos radares.

En septiembre de 2025, el ministro Reimberg cuestionó el manejo de la tasa de seguridad transferida a la Policía Nacional. El alcalde respondió que no aceptaría un monitoreo del Ejecutivo sobre esa contribución.

El referéndum y la paralización de procesos marcaron el inicio del conflicto festivo

En noviembre de 2025, Quito celebró el referéndum nacional. Muñoz interpretó el triunfo del “No” en varias preguntas como un rechazo a propuestas del Gobierno.

Pocos días después, Sercop detuvo procesos municipales por supuestas falencias. El Municipio informó que ese freno dejó en pausa 52 actividades planificadas para las fiestas. Sercop señaló que actuó según la ley.

El 23 de noviembre de 2025, Muñoz dijo que si el Gobierno “quería paralizar esas actividades, que lo haga”.

Serenatas paralelas y disputas en plena agenda festiva

El 24 de noviembre, el Alcalde anticipó que podría no saludar al Presidente en la Serenata Quiteña y ordenó suspender eventos si Sercop no resolvía las observaciones.

El 2 de diciembre, ante la ausencia de la serenata municipal, el Gobierno organizó una Serenata en Carondelet, con presencia de simpatizantes de ADN.

Allí, Noboa dijo que “malos funcionarios” intentaron impedir el evento y anunció proyectos como un Museo Nacional, la torre oncológica y compromisos vinculados al Metro, condicionados a que “primero cumpla el Alcalde”.

La Sesión Solemne cerró el periodo de fricciones

El 6 de diciembre de 2025, durante la Sesión Solemne por los 491 años de Quito, Pabel Muñoz afirmó que el Municipio no recibió asignaciones presupuestarias a tiempo.

Señaló una deuda estatal de USD 187 millones y mencionó cerca de 300 millones de dólares en bonos que, según su explicación, reducen la capacidad de inversión de la ciudad.

La vicepresidenta María José Pinto asistió al acto y, según el registro del evento, salió del Teatro Sucre antes del discurso del Alcalde. Tampoco fue ubicada en la mesa de las autoridades. Se sentó en la primera fila.