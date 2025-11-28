Controles de tránsito se realizan este viernes 28 de noviembre en Quito

Fecha de publicación: 7 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 7 de septiembre de 2026

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) anunció que realizará operativos vehiculares programados este viernes 28 de noviembre. La institución explicó que estas acciones forman parte de una estrategia para fortalecer los controles en la ciudad y mantener una supervisión constante en las vías.

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Washington Martínez, director de la AMT, señaló que los últimos siniestros motivaron a la entidad a intensificar los operativos. Precisó que el equipo trabaja para enfrentar estos hechos y reducir los riesgos. “Desde la aplicación vamos 28 días sin fallecidos en estas vías”, afirmó. Martínez añadió que el personal instaló 16 cámaras en diferentes puntos para transmitir en vivo los procedimientos. Con estas cámaras, Quito Honesto y otras instituciones pueden monitorear los operativos desde el COE y vigilar que se desarrollen de forma correcta. El director recalcó que el objetivo es evitar cualquier irregularidad y también la retención del vehículo cuando no corresponde.

Sectores y tipos de control de tránsito en Quito

La AMT ejecutará los operativos en los sectores sur, valles y norte de Quito. El personal realizará controles de estado etílico y operativos de control general. La entidad busca abarcar distintos puntos y horarios para fortalecer la supervisión en zonas estratégicas.

Los agentes concentrarán sus labores en vías de alto flujo vehicular. La AMT informó que estos controles forman parte de un trabajo sostenido que se adapta al comportamiento vial de la ciudad. Con estas acciones, la institución pretende reforzar la seguridad, ordenar la circulación y responder a las necesidades operativas que identifican en recorrido.

Ubicaciones y horarios de los operativos

La institución detalló las ubicaciones específicas donde se desarrollarán los operativos. Señaló la Av. Simón Bolívar en los sectores Nayón y MasGas, la Av. Ruta Viva en el kilómetro 8 y la intersección de la Av. Galo Plaza Lasso y la Av. 6 de Diciembre. Estos puntos concentran parte del trabajo previsto para este viernes.

La AMT informó que algunos operativos se cumplirán en horarios fijos, entre las 10:00 y 12:00 y entre las 21:00 y 00:00. Otros controles se aplicarán de manera aleatoria. La entidad destacó que esta combinación de horarios permite ampliar el alcance de las acciones y ajustar la planificación según las dinámicas de movilidad que observan en la ciudad.

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