Controles, sanciones y clausuras, así fue la estrategia de seguridad urbana en Quito

Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

Quito cierra 2025 con un refuerzo sostenido de los controles de seguridad en barrios, parques y zonas de alta afluencia. La estrategia municipal denominada #QuitoEnControl ejecutó 1 360 operativos interinstitucionales entre enero y diciembre.

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Esos operativos -según Quito Informa- contaron con la participación de 25 432 funcionarios. Las intervenciones se concentraron en el espacio público, el transporte, establecimientos económicos y sectores con mayor conflictividad, con resultados que apuntan a una reducción de la violencia y a una mayor ocupación ordenada de la ciudad.

Operativos interinstitucionales

Del total de acciones, 888 operativos se realizaron en el espacio público, 548 en establecimientos económicos y 286 en el transporte público.

La cobertura territorial priorizó zonas identificadas por incidentes recurrentes y quejas ciudadanas. Según el balance oficial, la presencia coordinada de varias entidades permitió recuperar áreas afectadas por el desorden y actividades ilegales, además de reforzar el control preventivo.

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Decomisos y resultados contra la violencia urbana

En el eje de lucha contra la violencia y el delito, los operativos dejaron 646 armas blancas decomisadas, nueve armas de fuego retiradas y 305 gramos de sustancias sujetas a fiscalización incautadas.

También se registraron 16 aprehendidos por drogas, ocho detenidos por porte de armas de fuego y 11 personas requeridas por la justicia. De acuerdo con cifras de la Policía Nacional, la violencia interpersonal bajó 11% en comparación con 2024.

Centros de tolerancia: menos homicidios en zonas aledañas

El control en centros de tolerancia incluyó 72 macrooperativos, que derivaron en 35 actos administrativos y 13 clausuras. El impacto se reflejó en los entornos cercanos: la proporción de homicidios en estos perímetros se redujo del 23% al 16%, según el reporte municipal.

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Operativos de control de consumo de alcohol

El orden público y el control del consumo de alcohol registraron más de 26 000 retiros de libadores, 2 122 sanciones, y el retiro de 7 686 litros de licor sin registro sanitario y 3. 07 litros con registro por consumo en vía pública. La encuesta de Quito Cómo Vamos reportó un aumento de la percepción de seguridad en parques y plazas, del 41% en 2024 al 50% en 2025.

Comercio no regularizado y recuperación de barrios

Las acciones sobre comercio autónomo no regularizado se enfocaron en sectores como Nueva Aurora, Las Cuadras, Calderón, La Magdalena, Martha Bucaram y La Jota.

El balance incluye 3 758 comerciantes retirados, 557 sanciones, 10 840 cajetillas de tabaco retenidas, 698 actos administrativos y 159 clausuras. La percepción de seguridad barrial subió del 51% al 62% en el último año, de acuerdo con Quito Cómo Vamos.

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Seguridad vial y controles a motos

En seguridad vial, los operativos CAMEX revisaron 236 vehículos y 80 motos, con 58 citaciones, un vehículo retenido y 12 conductores sin licencia.

En controles a dos personas en moto, se ejecutaron 622 operativos adicionales en corredores como Simón Bolívar y Ruta Viva, con 8 556 citaciones y 3 494 motocicletas retenidas.

Intervención social y coordinación institucional

El componente social abordó a 81 habitantes de calle, con 53 personas derivadas a programas de acogida. La estrategia articuló a entidades municipales, como AMC, AMT, Agentes de Control y Bomberos, y a instancias estatales, entre ellas Policía Nacional y Fuerzas Armadas, con el objetivo de sostener el orden y la seguridad urbana.