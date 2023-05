Conductor de bus que cayó en río Blanco dice que se equivocó

En redes sociales, las personas publicaron imágenes del bus que cayó en el río Blanco, en el punto donde colapsó un puente. Foto: Cortesía

Redacción El Diario (Manabí)

Un bus de la cooperativa Reina del Camino cayó al río Blanco la madrugada de este lunes 1 de mayo del 2023. Este hecho se registró en la comuna 29 de Septiembre, ubicada en el límite entre los cantones La Concordia y Puerto Quito, de las provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas y Pichincha.

El bus de pasajeros cubría la ruta Esmeraldas-Manta cuando ocurrió el percance vial.

Jhonny Intriago, conductor de la unidad, contó que en el bypass de La Concordia debía tomar a la derecha para seguir con su camino hacia Manabí, pero se equivocó.

“Me confundí en el bypass, me pasé de largo cuando debí tomar a la derecha. Al llegar aquí me fallaron los frenos, me salté el muro y me fui de largo”, relató el conductor a medios locales.

Esta es la situación de los pasajeros

En bus 101 viajaban 16 personas, incluidos el chofer y su ayudante. Según miembros del Cuerpo de Bomberas todos los ocupantes resultaron ilesos.

El pasado 18 de marzo el puente sobre este tramo del río Blanco sucumbió luego que se registrara un fuerte aguacero y el río Blanco aumentara su caudal.

Desde entonces no hay paso desde La Concordia hacia Puerto Quito por esta carretera.

Visita nuestros portales: