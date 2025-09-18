El Concejo Metropolitano de Quito aprobó la exoneración del pago por el consumo de agua potable correspondiente a la planilla de julio de 2025.

Este 17 de septiembre de 2025, el Cuerpo Colegiado aprobó el beneficio para los habitantes de seis parroquias afectadas por la rotura de una tubería del sistema Mica Quito Sur.

Sectores beneficiados por exoneración de pago de agua en Quito

Los sectores beneficiados son La Argelia, Quitumbe, Turubamba, Guamaní, La Ecuatoriana y Chillogallo. Según Verónica Sánchez, gerente general de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps), la medida beneficiará a 89 284 cuentas. Estas familias únicamente deberán cubrir los cargos fijos en sus planillas.

Además, otras 6 123 cuentas recibirán un descuento proporcional, ya que durante la emergencia muchas familias compartieron el recurso con sus vecinos, generando excedentes de consumo. Estas no pagarán ese exceso en su planilla.

Las versiones de las autoridades de Quito

El alcalde Pabel Muñoz afirmó que esta decisión busca aliviar la carga económica de los hogares afectados.

Según él, no sería lógico pagar por el servicio que no se recibió. También dijo que el impacto económico para la Epmaps será menor al 1% de su facturación anual, por lo que la medida es viable sin comprometer la operatividad de la empresa.

Concejales como Analía Ledesma, Diego Garrido y Diana Cruz destacaron que la exoneración responde a un acto de justicia ante una emergencia que dejó sin agua a miles de personas.

