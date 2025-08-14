Leonidas Iza, expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), convocó a una marcha por las calles de Quito, la tarde y noche de este jueves 14 de agosto de 2025.

A la movilización en contra del Gobierno de Daniel Noboa se sumaron movimientos sociales, de trabajadores y estudiantes.

El expresidente de la Conaie convocó a una movilización este jueves a través de sus redes sociales.

En un mensaje, hizo un llamado a colectivos y organizaciones sociales a salir a las calles para rechazar algunas medidas del Gobierno.

Dos de ellas, fueron la reciente separación de 5 000 funcionarios públicos de varias instituciones y la disputa que se mantiene contra los jueces de la Corte Constitucional.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados. La movilización es nuestra herramienta para defender la vida, los derechos y la dignidad del pueblo”, comentó Iza en su llamado.

Compañeros y compañeras, organizaciones sociales, colectivos, frentes y asambleas comunitarias: el Ecuador vive una crisis sin precedentes.



Niños recién nacidos mueren en los hospitales por negligencia; no hay insumos ni personal para atender a la gente y nadie dice nada.



Los… pic.twitter.com/gNAvIFFnU6 — Leonidas Iza Salazar (@LeonidasIzaEc) August 14, 2025

Marcha se concentró en el parque El Arbolito

La movilización se concentró a las 16:00 en el parque El Arbolito. De a poco, la gente se fue sumando hasta formar un grupo de al menos 200 personas.

La marcha continúa por tres puntos: la Corte Constitucional, la Embajada de Israel y el Ministerio de Cultura.

Los ciudadanos se movilizaron del parque El Arbolito al edificio de la Corte Constitucional por la avenida 12 de Octubre; la calle fue cerrada mientras el grupo avanzaba.

En los exteriores, los manifestantes se congregaron para mostrar su apoyo a los jueces.

La movilización continúa a las 18:30 con consignas, carteles, banderas y bailes. El nuevo punto será la Embajada de Israel y finalizará en el Ministerio de Cultura.

Movilización de Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional

Esta movilización se contrastó con la realizada por el Gobierno. Daniel Noboa lideró una marcha hacia la Corte Constitucional este martes en rechazo a la suspensión de artículos de tres leyes urgentes.

El mandatario acudió acompañado de ministros y cercanos al Gobierno.

La disputa entre Noboa y la Corte se dio a raíz que el tribunal aceptara a trámite tres demandas de inconstitucionalidad y suspendiera, de manera provisional, 17 artículos mientras estudian el caso.

Lo hizo porque detectó posibles daños graves e irreversibles si se aplicaban de inmediato. Estas fueron las observaciones:

Ley de Solidaridad Nacional : suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia.

: suspensión de cuatro artículos que, según la Corte, podrían afectar la independencia judicial, los derechos de las víctimas y el acceso a la justicia. Ley de Integridad Pública : suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios.

: suspensión de una disposición transitoria relacionada con el control de funcionarios. Ley de Inteligencia: suspensión de 12 artículos que habilitaban vigilancia sin orden judicial, operaciones encubiertas sin regulación, acceso a bases de datos personales sin límites y eliminación de evidencia mediante gastos especiales.

