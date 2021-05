Así será la circulación vehicular del viernes 28 al domingo 30 de mayo

Redacción Elcomercio.com

Este será el segundo fin de semana de vuelta al esquema ‘Hoy no circula’ en Quito, después del fin del estado de excepción decretado por el gobierno de Lenín Moreno en abril.

Es así que por disposición del Municipio capitalino los vehículos solo podrán circular hasta las 23:00 desde la noche de este viernes 28 de mayo de 2021.

‘El hoy no circula’ aplica este viernes desde las 06:00 hasta las 20:00 para las placas que terminan en 0, 1, 8 y 9. Es decir, los vehículos con este tipo de placas no podrán movilizarse en ese horario. Adicional a esto, desde las 23:00 de hoy hasta las 06:00 de mañana no podrá circular ningún vehículo.

Por otra parte, el sábado 29 de mayo podrán circular todos los vehículos, sin importar el número de placa. Sin embargo, podrán hacerlo únicamente entre las 06:00 y las 23:00. Es decir, al igual que este viernes 28, a partir de las 23:00, ningún vehículo particular podrá circular.

El domingo el esquema es muy parecido, pero el horario de circulación se amplía hasta las 24:00.