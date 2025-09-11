Para la tarde de este jueves, 11 de septiembre de 2025, desde las 16:00, está prevista una movilización en Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre los cierres viales que ejecutará.
Entre los participantes de la marcha estarán integrantes de organizaciones como la Unión Nacional de Educadores (UNE), Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).
Cierres viales por jornadas de protesta en Quito
La UNE y el FUT anunciaron las protestas en rechazo a las cinco leyes económicas urgentes presentadas por el presidente Daniel Noboa y que han sido observados por la Corte Constitucional.
Marlon Vargas, presidente de la Conaie, también anunció que la organización indígena acompañará la movilización convocada por varios sectores sociales.
Para este 11 de septiembre también está convocada la marcha del Gobierno en Guayaquil, desde las 09:00.
- Av. 10 de Agosto (entre las calles Santiago y Caldas)
- Calle Guayaquil (desde la Caldas hasta la Maldonado y Rocafuerte)
Rutas alternas por la movilización
La AMT informó sobre las vías alternas que puede tomar la comunidad por los cierres debido a la marcha:
- Mariscal Sucre
- Velasco Ibarra
- Pichincha
La Conaie sobre las marchas y la consulta popular
El 10 de septiembre de 2025, el consejo ampliado de la Conaie, en una rueda de prensa en, exigió al presidente Noboa que respete y haga respetar la Constitución.
Vargas respaldo a la institucionalidad de la Corte Constitucional y exhortó a que se le permita trabajar con independencia, sin presiones ni chantajes de ninguna autoridad.
A la par, el dirigente indígena calificó como “absurdas” las preguntas enviadas por el Ejecutivo para la consulta popular y referendo, especialmente las que envió nuevamente el 9 de septiembre a la Corte Constitucional.
El direcitvo recordó que, con mayoría legislativa, muchas de esas propuestas podrían canalizarse directamente desde la Asamblea.
El presidente de la Conaie también aseguró que las preguntas propuestas por Daniel Noboa son perjudiciales para el país, por lo tanto, impulsarán el “No“.
