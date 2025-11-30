La capital tendrá cierres viales este domingo 30 de noviembre por la Mascarada Nocturna, uno de los eventos centrales de las Fiestas de Quito. Según la AMT, el dispositivo cubrirá el sector de la avenida Amazonas y La Mariscal.

Calles cerradas por el desfile de la Mascarada de Fiestas de Quito

La AMT informó que la concentración del evento empezará a las 16:30 en la Plaza de los Presidentes. El desfile iniciará a las 17:00 y concluirá a las 23:00, por lo que las vías del recorrido quedarán cerradas durante ese periodo.

Los cierres viales serán en los siguientes puntos:

Av. Amazonas y Av. Colón

Juan León Mera y Luis Cordero

Juan León Mera y Mariscal Foch

Juan León Mera y Joaquín Pinto

Juan León Mera y Veintimilla

Juan León Mera y Ramón Roca

Juan León Mera y Jorge Washington

9 de Octubre y 18 de Septiembre

9 de Octubre y Francisco Robles

9 de Octubre y Jerónimo Carrión

9 de Octubre y Veintimilla

Según la AMT, los cierres avanzarán de forma progresiva según el movimiento del desfile y la afluencia de asistentes.

Rutas alternas para circular este domingo

La AMT indicó que las rutas alternas recomendadas para evitar la zona del desfile serán:

Av. Colón

Av. Patria

Av. 10 de Agosto

Calle 9 de Octubre

Calle Juan León Mera

Calle Reina Victoria

Equipos de control dirigirán el tránsito en estos puntos para evitar congestión.

Recomendaciones para quienes transiten por el sector

La AMT pidió a la ciudadanía:

Planificar los traslados hacia el norte-centro.

Revisar rutas alternas antes de salir.

Respetar los cierres viales.

Evitar estacionar en lugares prohibidos durante el evento.

El plan operativo también establece que los carros alegóricos deben ubicarse en sitios permitidos al finalizar el recorrido, lo que mantendrá presencia de agentes en el sector hasta el cierre total de la jornada.