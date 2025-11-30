La capital tendrá cierres viales este domingo 30 de noviembre por la Mascarada Nocturna, uno de los eventos centrales de las Fiestas de Quito. Según la AMT, el dispositivo cubrirá el sector de la avenida Amazonas y La Mariscal.
Más noticias
Calles cerradas por el desfile de la Mascarada de Fiestas de Quito
La AMT informó que la concentración del evento empezará a las 16:30 en la Plaza de los Presidentes. El desfile iniciará a las 17:00 y concluirá a las 23:00, por lo que las vías del recorrido quedarán cerradas durante ese periodo.
Los cierres viales serán en los siguientes puntos:
- Av. Amazonas y Av. Colón
- Juan León Mera y Luis Cordero
- Juan León Mera y Mariscal Foch
- Juan León Mera y Joaquín Pinto
- Juan León Mera y Veintimilla
- Juan León Mera y Ramón Roca
- Juan León Mera y Jorge Washington
- 9 de Octubre y 18 de Septiembre
- 9 de Octubre y Francisco Robles
- 9 de Octubre y Jerónimo Carrión
- 9 de Octubre y Veintimilla
Según la AMT, los cierres avanzarán de forma progresiva según el movimiento del desfile y la afluencia de asistentes.
Rutas alternas para circular este domingo
La AMT indicó que las rutas alternas recomendadas para evitar la zona del desfile serán:
- Av. Colón
- Av. Patria
- Av. 10 de Agosto
- Calle 9 de Octubre
- Calle Juan León Mera
- Calle Reina Victoria
Equipos de control dirigirán el tránsito en estos puntos para evitar congestión.
Recomendaciones para quienes transiten por el sector
La AMT pidió a la ciudadanía:
- Planificar los traslados hacia el norte-centro.
- Revisar rutas alternas antes de salir.
- Respetar los cierres viales.
- Evitar estacionar en lugares prohibidos durante el evento.
El plan operativo también establece que los carros alegóricos deben ubicarse en sitios permitidos al finalizar el recorrido, lo que mantendrá presencia de agentes en el sector hasta el cierre total de la jornada.