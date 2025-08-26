Este martes, 26 de agosto de 2025, se registró una manifestación en el sur de Quito y se implementaron cierres viales.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó sobre las restricciones en la movilidad, a través de su cuenta de X.

Más noticias

Cierres viales por manifestación que avanzó desde el sur de Quito

La AMT compartió imágenes de la manifestación que avanzó desde el sur de la urbe, por sectores como la Villa Flora y La Recoleta, con dirección al Centro.

🚨 #Actualización | ⚠️La manifestación se encuentra en el redondel de la Villaflora



⚠️ Con atención en las vías

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/NBAF9HmpfM — AMTQuito (@AMT_Quito) August 26, 2025

Aún no se conoce con certeza quiénes fueron los promotores de la movilización. No obstante, en los carteles que algunas personas llevaron a la marcha, según las imágenes compartidas por la AMT, se evidencia que se protesta por la Ordenanza 128 y se alude a una supuesta persecución en actividades en la av. Simón Bolívar.

La normativa señalada hace referencia a la regularización del servicio de transporte público intracantonal en el corredor de la av. Simón Bolívar y en la parroquia de Calderón

La protesta avanzó por la av. Maldonado y la Teodoro Gómez de la Torre, en sentido sur-norte. Ya para las 09:15, los participantes llegaron a la Plaza de Santo Domingo, en el Centro Histórico.

🚨 #Actualización | ⚠️La manifestación se encuentra sobre la av. Maldonado.



⚠️ Con atención en las vías

☀️ #QuitoRenace pic.twitter.com/LgfWNnGFB4 — AMTQuito (@AMT_Quito) August 26, 2025

Te recomendamos: