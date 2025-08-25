Este lunes, 25 de agosto de 2025, empieza el retiro del puente peatonal ubicado en la avenida América y Rumipamba, en el norte de Quito.
El Municipio informó que la estructura será retirada de manera definitiva debido a que cumplió su vida útil. En su lugar se instalará una solución vial: un cruce peatonal repotenciado a nivel de calzada.
Cronograma de retiro de puente de las avenidas América y Rumipamba
El retiro del puente se realizará de madera progresiva en este cronograma:
- Inicio del desmontaje: 25 de agosto
- Duración estimada: cinco días
- Horario de trabajo: de 21:00 a 04:00, para reducir las afectaciones en la movilidad y la actividad comercial.
- Acciones: desmontaje mecánico, adecuación del entorno y señalización horizontal y vertical.
Cierres vial por desmontaje del puente
Durante las labores, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicará cierres viales temporales y desvíos controlados para garantizar la seguridad de peatones y conductores.
Técnicos de la Secretaría de Movilidad, Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), Secretaría de Coordinación Territorial, entre otras instancias, participaron en la inspección que se desarrolló el pasado miércoles.
Argumentos para el desmontaje de puentes en Quito
Según el Municipio, Quito ha logrado resultados positivos en el desmontaje de puentes peatonales en tres sitios: av. 6 de Diciembre y María Angélica Carrillo (colegio 24 de Mayo), (norte), av. América y Ramírez Dávalos sector de la Universidad Central (centro-norte), así como entre av. Maldonado y Teodoro Gómez de la Torre (sur).
El Cabildo, además, argumentó que el Manual de Gestión de Velocidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, los puentes incrementan la distancia y el tiempo de cruce, así como la necesidad de subir rampas o escaleras afectando especialmente los grupos vulnerables.
