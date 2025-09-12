El Servicio de Emergencias ECU911 informó este viernes 12 de septiembre sobre la atención a una emergencia registrada en la Ruta Viva, Quito, en donde hubo un siniestro de tránsito.

Cuatro heridos deja el siniestro de tránsito en la Ruta Viva

El ECU911 dio a conocer que a las 13:00 de hoy ingresó una llamada a la línea única de emergencias, en la que se pedía ayuda debido a un siniestro de tránsito en la vía.

El incidente ocurrió en la Ruta Viva e Intervalles, cuando un vehículo pesado se estrelló contra un poste y golpeó a otros vehículos.

De inmediato se coordinó la ayuda a las personas afectadas con el contingente humano y logístico del Cuerpo de Bomberos Quito y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Según los informes preliminares, los paramédicos del Cuerpo de Bomberos Quito brindó atención de emergencia prehospitalaria a cuatro personas que resultaron heridas a causa del choque.

💥🚗 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Ruta Viva e Intervalles, sector Tumbaco.



🚒 Nuestro equipo de paramédicos brindó atención prehospitalaria a cuatro afectados.



⚠️ La vía se encuentra totalmente cerrada sentido Tumbaco – Cumbayá y… pic.twitter.com/yekLw4wMdW — Bomberos Quito (@BomberosQuito) September 12, 2025

🚧 Vía cerrada

Para atender esta emergencia, agentes de tránsito cerraron la circulación vehicular sobre la Ruta Viva en el carril izquierdo en sentido occidente-oriente y en el carril derecho en sentido oriente-occidente.

Agentes de la AMT gestionan el flujo vehicular en el sector debido a que hay alta carga vehicular.

Si necesitas circular por el sector, puedes tomar las siguientes rutas alternas:

Av. Ruta Viva y Escalón de Tumbaco

Av. Ruta Viva y Escalón de Lumbisí

Si necesitas dirigirte al aeropuerto, ten precaución y busca rutas alternas. Además, sal con más tiempo para que no te atrases si tienes un vuelo previsto.

⚠️¡Atención!

Accidente en la #RutaViva, ten precaución al circular por el sector o toma rutas alternas.

Mantente informado por los canales oficiales de la @AMT_Quito. https://t.co/F6vXCKIhge — Aeropuerto Internacional de Quito (@AeropuertoUIO) September 12, 2025

