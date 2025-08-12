El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) dio a conocer sobre los trabajos previstos a realizarse en el puente sobre el río San Pedro y que ocasionarán el cierre de la circulación vehicular.

Cierre de la circulación vehicular en el puente del río San Pedro

El MTOP dio a conocer que se realizará un cierre de la circulación vehicular sobre el río San Pedro, en el eje vial E35, en el tramo Colibrí-Tambillo, en el sector de Uyumbicho.

Este cierre se ejecutará el domingo 17 de agosto de 2025, en un horario de 06:00 a 18:00.

Durante esta jornada, el MTOP realizará la instalación de una estructura metálica tipo Bailey de 30 metros sobre el viaducto existente.

Esto se hará con el fin de garantizar la movilidad mientras la concesionaria, Panavial, ejecuta trabajos de mantenimiento en la infraestructura definitiva, programados del 18 al 29 de agosto.

Circulación será por puente provisional

El MTOP aclaró que, a partir de las 18:00 del domingo 17 de agosto, la circulación se realizará por el puente provisional recientemente instalado, que operará en sentido norte-sur (tramo Colibrí-Tambillo).

En sentido sur-norte (de Tambillo hacia el Colibrí), el tránsito se mantendrá por el segundo puente tipo Bailey de 30 metros, que se instaló previamente para garantizar el flujo vehicular en ambos sentidos de la vía.

La velocidad máxima por las estructuras metálicas serán de 15 km/h y podrán transitar vehículos de hasta 48 toneladas. El Ministerio aclaró que los automotores que superen ese tonelaje deberán movilizarse por la av. Simón Bolívar y la autopista General Rumiñahui.

El mantenimiento del puente incluye trabajos preventivos en los estribos, vigas y cimentaciones, que forman parte de un plan de intervención técnico orientado a preservar la infraestructura.

La construcción de este puente data de los años setenta.

📍 ¡Atención, Pichincha!



Este domingo 17 de agosto de 2025, el puente sobre el río San Pedro estará cerrado al tránsito vehicular de 06h00 a 18h00 por trabajos técnicos.



La medida busca garantizar una circulación segura por la E35, tramo Colibrí – Tambillo – Alóag, sector… pic.twitter.com/M336MsDggP — Ministerio de Transporte y Obras Públicas 🇪🇨 (@ObrasPublicasEc) August 12, 2025

