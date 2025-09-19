El Servicio de Emergencias ECU911 dio a conocer este viernes 19 de septiembre sobre la atención a una emergencia a causa de un siniestro de tránsito en la av. Galo Plaza Lasso, en el norte de Quito.

Cierre parcial en la av. Galo Plaza Lasso

A las 06:31, una llamada ingresó a la central única de emergencias del ECU911 notificando un siniestro de tránsito en el norte de Quito, en la av. Galo Plaza Lasso, específicamente en el sector de La Luz.

El incidente ocurrió en la intersección con la calle Rafael Ramos y el alertante solicitaba ayuda al servicio de emergencias.

Desde la Sala Operativa, se coordinó la asistencia a esta emergencia con el contingente humano y logístico de las organizaciones de socorro de primer orden.

Así, se desplegaron los recursos del Cuerpo de Bomberos Quito (CBQ), Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT).

El personal de estos organismos llegó al sitio y constató que se trataba de una colisión entre un automóvil y una motocicleta.

Los paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de emergencia de primeros auxilios a las personas que resultaron afectadas en esta emergencia a causa del impacto entre los involucrados.

Vía cerrada

Para atender la emergencia, agentes de tránsito cerraron la circulación en el carril derecho de la av. Galo Plaza Lasso para resguardar la seguridad de las personas afectadas y del personal de salud.

Una vez que se solvente la emergencia, se atienda a las personas afectadas y se retiren los automotores hacia un patio vehicular, se habilitará la circulación en la vía.

Personal del SIAT realiza procedimientos para conocer las causas de este incidente y establecer responsabilidades.

Si eres testigo de una emergencia, puedes comunicarte de inmediato a la central del 911 para pedir ayuda.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍Sector: Norte

🛣️ Lugar: av. Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos

🚧 Cierre: carril central derecho sobre la av. Galo Plaza Lasso

↔️Rutas alternas: av. Eloy Alfaro, av. De la Prensa



⚠️ Con precaución

☀️#QuitoRenace pic.twitter.com/AD7NxJn5H9 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 19, 2025

