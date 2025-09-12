La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) dio a conocer este viernes 12 de septiembre de 2025 sobre un cierre en la av. Simón Bolívar debido a un siniestro de tránsito.

Cierre av. Simón Bolívar

El Servicio de Emergencias ECU911 informó sobre un siniestro de tránsito en la av. Simón Bolívar y la intersección con la Autopista General Rumiñahui.

Una llamada de emergencias a la central única del 911 ingresó a las 02:39 y reportó que se registró el volcamiento de un tráiler sobre la vía, lo que causó el cierre de la circulación.

Según información preliminar, el vehículo pesado habría perdido pista y terminó volcado sobre la calzada, a la altura de la Autopista General Rumiñahui, en el sector de Monjas.

Desde la Sala Operativa, se coordinó la atención a esta emergencia con el contingente humano y logístico de los organismos de socorro de primer orden.

Una persona resultó herida

Así, el personal de la AMT acudió al sitio y constató la emergencia. Los agentes cerraron la circulación vehicular en el sitio del incidente mientras se solventa la emergencia.

Al momento, están cerrados los dos carriles centrales en la av. Simón Bolívar, en sentido sur–norte.

Según lo que se conoce, una persona resultó herida en esta emergencia. Paramédicos le brindaron atención de primeros auxilios y luego la trasladaron a una casa de salud para que reciba atención especializada.

Si necesitas circular por la zona, toma rutas alternas, como estas:

Av. Maldonado

Av. Teniente Hugo Ortiz

Av. Mariscal Sucre

E35

Al momento se registra alta carga vehicular en la av. Simón Bolívar, ten precaución.

