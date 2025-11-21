Ciclopaseo tiene restricción este domingo 23 de noviembre en Quito

La Secretaría de Movilidad anunció cambios para el Paseo Dominical o Ciclopaseo del domingo 23 de noviembre de 2025. La institución explicó que la ruta funcionará únicamente entre la avenida Patria y Amazonas y el Intercambiador de El Labrador. La decisión responde a la realización del Desfile de la Confraternidad Sur, que se desarrollará el mismo día y que requiere una reorganización temporal de la circulación en el sector.

Más noticias

Las autoridades señalaron que esta medida busca proteger a quienes participan en ambas actividades y mantener un manejo adecuado del tránsito. La entidad recalcó que los eventos previstos para esa jornada reúnen a miles de personas y necesitan un esquema coordinado para evitar congestiones y garantizar desplazamientos seguros para todos.

Ajustes por motivos de seguridad

La Secretaría de Movilidad definió la restricción del Paseo Dominical para reducir riesgos y evitar cruces entre los asistentes del desfile y los usuarios de la actividad recreativa. La institución afirmó que la ruta habitual no puede operar en su totalidad debido a la concentración de personas y al cierre de calles necesarios para el desarrollo del Desfile de la Confraternidad Sur.

Con esta decisión, las autoridades buscan manejar mejor el flujo vehicular y asegurar que la jornada avance sin incidentes. La medida también facilita el control operativo, ya que permite concentrar los esfuerzos de supervisión en un eje más reducido. De esta manera, los equipos municipales pueden responder con mayor rapidez ante cualquier eventualidad y mantener un entorno seguro para quienes transiten por la zona.

Invitación a usar modos sostenibles

La Secretaría invitó a la ciudadanía a participar en las celebraciones que el Municipio de Quito programó para ese día. La entidad motivó a los asistentes a desplazarse mediante opciones sostenibles, disfrutar de los espacios públicos y actuar con responsabilidad durante toda la jornada.

Además, recordó que el domingo combina actividades de recreación, cultura y convivencia comunitaria, por lo que un uso ordenado de la ciudad permite que más personas se integren a estas experiencias. La institución enfatizó que la colaboración de los ciudadanos resulta clave para que la movilidad funcione de manera eficiente durante eventos masivos. Con este llamado, las autoridades buscan que Quito disfrute de sus festividades sin afectar la seguridad ni el desarrollo de las actividades planificadas.

Te recomendamos