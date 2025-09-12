El Servicio de Emergencias ECU911 informó este viernes 12 de septiembre sobre la atención a emergencias registradas en Quito. Estos incidentes ocasionaron cierres viales.

Más noticias

Caída de árbol causa cierre en el norte de Quito

El ECU911 dio a conocer que a las 10:14 de hoy ingresó una llamada a la línea única de emergencias, en la que se pedía ayuda debido a la caída de un árbol.

El incidente ocurrió en la Av. 10 de Agosto y Orellana y afectó a varios vehículos que fueron alcanzados cuando el enorme árbol cayó a la calzada.

De inmediato se coordinó la ayuda a las personas afectadas con el contingente humano y logístico del Cuerpo de Bomberos Quito, Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Empresa de Obras Públicas de Quito (Epmmop).

Según los informes preliminares, no existen personas heridas en este incidente, sino solamente daños materiales.

Agentes de la AMT gestionan el flujo vehicular en el sector debido a que el árbol bloquea la vía. Al momento, se encuentra cerrada la circulación sobre la av. 10 de Agosto, en sentido norte-sur.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito.



📍 Sector: La Colón

🛣️ Lugar: av. 10 de Agosto y Orellana

🚧 Cierre: sobre la av. 10 de Agosto (carril izquierdo) ↔️ Sentido: norte – sur

⚠️ Con precaución



#QuitoRenace pic.twitter.com/TOog87Lww5 — AMTQuito (@AMT_Quito) September 12, 2025

Choque en la 6 de Diciembre bloquea la vía

Así mismo, el ECU911 informó que se produjo un choque entre dos vehículos livianos en la av. 6 de Diciembre y Tarqui, en el centro norte de Quito.

Una llamada alertó de la emergencia a las 09:53 de este viernes 12 de septiembre.

Desde la Sala Operativa del 911, se coordinó la movilización del contingente de los organismos de socorro como la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y del Ministerio de Salud Pública (MSP).

Según los informes preliminares, una persona resultó herida en esta emergencia, y fue atendida por los paramédicos en el sitio del choque.

La circulación vehicular está parcialmente habilitada en este sitio. Toma rutas alternas.

Te recomendamos