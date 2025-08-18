El Servicio de Emergencias ECU911 informó sobre una emergencia registrada en Guayllabamba, en el sector de Chaquibamba este lunes 18 de agosto de 2025.

Un herido en siniestro de tránsito entre un auto liviano y una furgoneta

El ECU911 dio a conocer sobre la atención que se brindó a la emergencia en Guayllabamba, en el sector de Chaquibamba, en la vía Amacayes.

Según su reporte, el ECU911 señala que la llamada de auxilio ingresó a la línea única de emergencias a las 09:08 de este lunes 18 de agosto.

En la llamada, el alertante dijo que dos vehículos se chocaron y aparentemente había una persona herida.

Desde la Sala Operativa del ECU911, se coordinó la emergencia con recursos del Cuerpo de Bomberos Quito, el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional y Panavial.

El personal del Cuerpo de Bomberos Quito acudió al sitio con unidades de ambulancia y paramédicos, quienes brindaron atención de primeros auxilios a una persona que resultó herida.

En las fotos compartidas por la institución, se ve a los dos vehículos impactados contra postes.

La circulación vehicular en la zona está completamente habilitada.

Otro siniestro de tránsito ocurrió en Quitumbe este lunes

El siniestro de tránsito ocurrió entre un bus y un automóvil tipo sedán en la av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan, sector de Quitumbe, en el sur de Quito.

Desde la Sala Operativa del ECU911 se coordinó de inmediato la atención a esta emergencia con la movilización del contingente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el Ministerio de Salud Pública (MSP), la Policía Nacional y el Cuerpo de Bomberos Quito.

Los paramédicos del MSP y del Cuerpo de Bomberos brindaron atención de primeros auxilios a ocho personas que resultaron heridas en el impacto. Luego de estabilizarlas, fueron trasladadas a casas de salud para que recibieran atención especializada.

La circulación vehicular se interrumpió en tres carriles de la vía mientras se atendía la emergencia y se retiraban los automotores a patios vehiculares. Posteriormente, la vía fue habilitada.

🚨 #CierreVialQuito | Por siniestro de tránsito



📍 Sector: Quitumbe

🛣️ Lugar: av. Mariscal Sucre y Guayanay Ñan

🚧 Cierre: tres carriles sobre la av. Mariscal Sucre

↔️ Sentido: sur-norte



⚠️ Con precaución

☀ #QuitoRenace pic.twitter.com/DXDYBGydQM — AMTQuito (@AMT_Quito) August 18, 2025

