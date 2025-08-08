Un fuerte choque se registró la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025 en el sur de Quito. Se reportaron personas fallecidas y heridas en la emergencia.

Fuerte choque en el sur de Quito deja dos personas fallecidas

El Cuerpo de Bomberos de Quito informó de un siniestro de tránsito en la curva del sector Santa Rosa, en el sur de la ciudad, pasadas las 16:00 de este viernes.

Dos vehículos livianos colisionaron. El golpe fue tan fuerte que causó el fallecimiento de dos personas. Otros tres ciudadanos resultaron heridos.

Los paramédicos de la entidad brindaron atención prehospitalaria a los afectados en el sitio. Fue necesaria la colaboración de al menos nueve efectivos de los Bomberos de Quito y de otras entidades de emergencia.

Las autoridades no informaron el estado de salud de las personas heridas.

Al lugar también se trasladaron miembros de salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y miembros de la Policía Nacional.

Vehículo quedó volcado en la curva de Santa Rosa

En imágenes difundidas por los Bomberos se observa a uno de los vehículos volcado hacia arriba. Gran parte del automotor quedó destruido.

El lugar fue cercado con cintas de peligro, mientras se realiza el levantamiento de los cuerpos y el retiro de los vehículos.

Los personeros a cargo investigan la causa del siniestro de tránsito. La calzada estaba mojada al momento del choque. Se determinará si la lluvia fue un factor determinante en la emergencia.

Otros siniestros de tránsito en Quito

En la tarde de este viernes, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) reportó otros siniestros de tránsito en la capital.

Las emergencias ocurrieron en los sectores de Luluncoto y Villaflora. Hubo cierres viales por trabajos en las vías en El Trébol y Santa Rita.

