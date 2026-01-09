Un choque ocurrido la mañana de este viernes 9 de enero de 2026 dejó una persona fallecida y otra herida en la Autopista General Rumiñahui, una de las principales vías de conexión entre el valle de Los Chillos y Quito. El hecho se registró alrededor de las 07:30 en el sector Monjas, en el cruce con la calle Juan de Aragón, según el reporte inicial del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911.

Tras recibir la alerta, el ECU 911 activó de inmediato los protocolos de emergencia y coordinó la movilización de recursos de atención prehospitalaria, seguridad y control vial. La respuesta se desplegó en un tramo de alto flujo vehicular, lo que generó afectaciones a la circulación durante las primeras horas de la mañana.

Choque entre automóvil y motocicleta en la Autopista General Rumiñahui

Las unidades de primera respuesta informaron que el siniestro se produjo por el choque entre un automóvil y una motocicleta. El impacto dejó como resultado una persona herida y otra fallecida. En el sitio, los equipos de emergencia brindaron asistencia inmediata a los afectados y realizaron las labores correspondientes para manejar la situación.

El Cuerpo de Bomberos de Quito confirmó que atendió la emergencia en la avenida General Rumiñahui, a la altura del sector Cuscungo. Sus paramédicos brindaron atención prehospitalaria a una persona afectada por el siniestro. Sin embargo, la institución también informó que, pese a la respuesta oportuna, se registró una persona fallecida en el lugar.

En la atención participaron efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito, agentes de la Policía Nacional y personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Las instituciones permanecen en el sector para apoyar en el control de la emergencia y garantizar la seguridad de quienes circulan por la zona.

Tránsito parcial y llamado a la precaución

Como consecuencia del siniestro, la circulación vehicular en la autopista General Rumiñahui, en sentido Valle–Quito, se mantiene parcialmente habilitada. Las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas y conducir con extrema precaución mientras continúan las labores en el sitio.

La Autopista General Rumiñahui también informó en sus redes sociales sobre el siniestro de tránsito registrado a la altura del sector Bolívar Rodríguez, en sentido valle de Los Chillos–Quito. La entidad alertó sobre la congestión vehicular que se presenta en la zona y pidió a los usuarios de la vía mantenerse atentos a las condiciones del tránsito.

El Cuerpo de Bomberos de Quito reiteró el llamado a la ciudadanía a conducir con responsabilidad. La institución pidió no poner en riesgo la vida propia ni la de los familiares y respetar las normas de seguridad vial, especialmente en vías de alta velocidad y gran circulación como la autopista General Rumiñahui. Las autoridades mantienen el monitoreo del sector hasta normalizar completamente el tránsito.

🚒 #Ahora | Atendemos una emergencia por un siniestro de tránsito en la Av. Gral. Rumiñahui, sector Cuscungo.



🚑 Nuestros paramédicos brindan atención prehospitalaria a una persona afectada.



🖤 Lamentablemente se registra un fallecido.



🚧 La vía se encuentra parcialmente… pic.twitter.com/JfmHG2V0NP — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 9, 2026

