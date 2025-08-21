El Servicio de Emergencias ECU911 informó este jueves 21 de agosto de 2025 sobre la atención a una emergencia en la Autopista General Rumiñahui.

Más noticias

El choque se registró a la altura del puente 2

Según la información del ECU911, el siniestro de tránsito fue reportado a través de la línea única de emergencias alrededor de las 07:12 de hoy.

La persona que llamó contó que ocurrió un choque entre dos vehículos livianos, a la altura del puente 2, en sentido valle de Los Chillos – Quito.

Desde la Sala Operativa del ECU911, se coordinó la atención a esta emergencia con los organismos de primer orden y su contingente.

Así, personal y unidades logísticas del Ministerio de Salud Pública (MSP) y de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) acudieron al sitio del incidente.

Al llegar al sitio constataron el siniestro de tránsito en la autopista y asistieron a las personas afectadas.

Personal del MSP brindó asistencia médica a las personas afectadas y los agentes de tránsito gestionaron el flujo vehicular mientras se solventaba la emergencia.

Debido a que el incidente ocurrió en hora de alta carga vehicular, la congestión se extendió por la autopista.

En las redes sociales de la Autopista General Rumiñahui se alertó sobre el cierre vehicular entre el puente 2 y 3 de la autopista debido al choque.

El cierre permaneció mientras se atendió a las personas afectadas y se retiraban los automotores involucrados.

#Atención | Se registra un siniestro de tránsito en el carril central de la Autopista General Rumiñahui, entre los puentes 2 y 3, sentido Valle – Quito. La vía está parcialmente habilitada.



Conduce con precaución. pic.twitter.com/bpBFlTYSBW — Autopista Rumiñahui (@AutopistaGR) August 21, 2025

Cierre parcial por limpieza de talud se mantiene

La Autopista General Rumiñahui informó que se realizan trabajos de limpieza del talud en el sector del puente del ferrocarril, en sentido valle – Quito.

La vía se encuentra parcialmente cerrada mientras se realizan los trabajos de limpieza, para resguardar la seguridad de los conductores.

#Atención | Trabajamos en la limpieza del talud en el sector del puente del ferrocarril, en sentido Valle de Los Chillos – Quito, de la Autopista General Rumiñahui. Mientras duren los trabajos, la vía está parcialmente habilitada.



Conduce con precaución. pic.twitter.com/WLRPsHebQ6 — Autopista Rumiñahui (@AutopistaGR) August 21, 2025

Te recomendamos