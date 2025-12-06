La noche del viernes 5 de diciembre, cuando Quito festejaba sus fiestas en un feriado, otra chiva sufrió un percance que asustó a quienes se encontraban a bordo y a los testigos del hecho. El vehículo se incendió en plena calle.

Incendio de una chiva se registró en la av. Amazonas

En redes sociales se difundió un video que registraba el incendio de una chiva que transportaba pasajeros en un recorrido por las Fiestas de Quito.

El vehículo transitaba por la av. Amazonas cuando detectaron fuego en la parte inferior de la cabina.

La Policía Nacional llegó de inmediato a socorrer a las personas afectadas y evacuó a los pasajeros que se encontraban en el vehículo.

Una de las personas que trabajaba en el vehículo intentaba apagar las llamas con una prenda de vestir; sin embargo, sus intentos no dieron frutos.

El Cuerpo de Bomberos llegó al lugar para apagar el fuego y evitar que la emergencia se complicara.

En esta emergencia, no se registraron heridos.

‼️#URGENTE

En las fiestas de la capital de República, una chiva se incendió mientras recorría las calles de Quito.

Chiva informal colapsó el 4 de diciembre

La noche del jueves 4 de diciembre de 2025, a las 20:28, un momento de fiesta terminó en susto en el norte de Quito. Esto sucedió durantes las fiestas de fundación de la ciudad.

Mientras una chiva avanzaba por la av. 10 de Agosto y Naciones Unidas, la plataforma donde iban los pasajeros se desprendió del chasis del camión y cayó sobre la vía. Los asistentes y transeúntes reaccionaron con gritos y confusión ante el inesperado colapso.

Equipos de emergencia acudieron minutos después para evaluar la escena y confirmar si existían personas afectadas. El ECU 911 informó que paramédicos del Cuerpo de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a seis personas que resultaron heridas en esta emergencia.

La Agencia Metropolitana de Control, en cambio, dijo que siete personas fueron atendidas y que dos de ellas llegaron a una casa de salud. También mencionó que la chiva carecía de los permisos correspondientes para brindar ese servicio; el conductor está detenido y como parte del proceso, la AMT presentará la denuncia correspondiente.

