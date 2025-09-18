El Municipio de Quito lleva a cabo la rehabilitación vial a través de la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop), por lo que hay calles cerradas al tránsito vehicular.

Obras en marcha en distintos sectores de Quito

A lo largo de la ciudad, la Epmmop interviene distintas calles de Quito para realizar trabajos de repavimentación, soterramiento de cables y más.

Una de las avenidas intervenidas es la Oswaldo Guayasamín, en El Arenal y en Puembo. Esta obra durará 20 días y arrancó el lunes 8 de septiembre. Ahí, se realizan trabajos simultáneos desde la calle Río San Pedro hasta El Carrizal y en la calzada sentido Pifo-Puembo, desde el sector San Francisco hasta el redondel de la Ruta Viva.

Además, se interviene la av. Eloy Alfaro, en el sector del Comité del Pueblo, en la calzada sur-norte. En Cotocollao, se trabaja en la calle Isabel del Hierro, desde la Diego de Vaca hasta Alfonso del Hierro.

En el centro norte, se interviene la calle Reina Victoria, desde la av. Colón hasta la Mariscal Foch.

En el sector de la Carolina, está por arrancar la intervención en la calle Iñaquito, entre la av. Amazonas y la av. Naciones Unidas, desde el 23 de septiembre. En el mismo sector, también hay trabajos en la calle Núñez de Vela, entre Corea y av. Naciones Unidas.

Agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) coordinan la seguridad vial durante los trabajos en estas calles para minimizar las afectaciones al tránsito de la ciudad. En algunos casos, como en el sector a de la av. Oswaldo Guayasamín, se implementaron contraflujos para aliviar la carga vehicular.

