Bomberos de Quito rescatan a tres personas perdidas en la Zona de Protección Belisario

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La noche del miércoles 7 de enero de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito activó un operativo de rescate en la Zona de Protección Belisario, en el sector de las góndolas del Teleférico. Una alerta ciudadana advirtió que tres personas se encontraban desorientadas en esta área montañosa, lo que generó una rápida respuesta de las unidades especializadas.

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Ante el aviso, los equipos de rescate de alta montaña se trasladaron de inmediato al lugar. La institución desplegó personal entrenado y equipamiento técnico para llevar a cabo la búsqueda en una zona de difícil acceso y con condiciones propias de la noche.

Búsqueda y localización en la Zona de Protección Belisario

Los bomberos iniciaron un recorrido por el sector tras recibir la alerta. El personal avanzó por el área montañosa hasta ubicar a las tres personas que habían perdido la orientación. La operación se desarrolló durante la noche, lo que exigió un trabajo coordinado y cuidadoso por parte de las unidades especializadas.

Una vez localizados, los rescatistas evaluaron la situación de los ciudadanos. El equipo confirmó que uno de ellos presentaba un trauma en el tobillo. Esta lesión requería atención inmediata antes de iniciar el descenso hacia un lugar seguro.

Atención prehospitalaria y descenso asistido

El personal de Bomberos Quito brindó atención prehospitalaria a la persona lesionada en el sitio. Los rescatistas estabilizaron el tobillo afectado y verificaron el estado general del paciente antes de continuar con el operativo. La intervención permitió asegurar que el afectado pudiera ser movilizado sin agravar su condición.

Luego de la valoración médica, los bomberos ayudaron a las tres personas a descender de la montaña. El equipo acompañó el trayecto hasta llegar a una zona segura, donde concluyó el rescate sin novedades adicionales. La institución destacó que este tipo de intervenciones reflejan el trabajo permanente que realiza para proteger a la ciudadanía.

A través de un mensaje institucional, el Cuerpo de Bomberos de Quito recordó la importancia de su misión. La entidad señaló que cada rescate reafirma su compromiso con la vida y la seguridad de quienes transitan por zonas naturales y de riesgo en la capital.

⛰️ #RescateEnMontaña | La noche de ayer recibimos una alerta sobre tres personas desorientadas en la Zona de Protección Belisario, a la altura de las góndolas de El Teleférico.



🚒 Nuestras unidades especializadas en rescate de alta montaña se movilizaron de inmediato hasta el… pic.twitter.com/fBbahBTvC3 — Bomberos Quito (@BomberosQuito) January 8, 2026

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