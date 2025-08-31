El Cuerpo de Bomberos Quito dio a conocer este domingo 31 de agosto sobre las labores de rescate que ejecutaron para rescatar a seis personas que se extraviaron en un cerro.

Rescate en el Padre Encantado

La alerta la recibieron durante la noche del sábado 30 de agosto, en la que se solicitaba su ayuda debido a que seis personas se habían extraviado en el cerro Padre Encantado, en la Ruta de los Integrales, vía a Lloa.

De inmediato, los efectivos del Cuerpo de Bomberos Quito acudieron para localizar y rescatar a los excursionistas desorientados.

Los Bomberos los buscaron durante horas en la montaña, en medio de la oscuridad de la noche. Hasta que dieron con ellos a unos 2 km al sureste del cerro.

Al hallarlas, los bomberos los revisaron para constatar que estuvieran en buen estado de salud. Además, les brindaron hidratación y abrigo.

Luego de la localización y atención de primeros auxilios, trasladaron a los excursionistas hacia un lugar seguro, en donde se reencontraron con sus familiares.

Para este rescate, el Cuerpo de Bomberos Quito activó un operativo con siete efectivos junto con vehículos de apoyo y rescate.

Recomendaciones si vas de excursión a una montaña

Si vas a ir a la montaña de excursión, es importante tomar varias precauciones de seguridad. Entre ellas están:

Empieza tu recorrido lo más temprano que puedas para aprovechar la luz del día

Planifica siempre la ruta que vas a seguir

Nunca vayas solo a la montaña, es más seguro ir acompañado

Lleva siempre un kit básico de sobrevivencia que contenga agua, abrigo y alimentos

Avisa a tus familiares o amigos dónde vas a estar y a qué hora está previsto tu regreso. Si no llegas a la hora planeada, ellos sabrán que algo pasó y podrán pedir ayuda.

Ante cualquier emergencia, llama al 911

