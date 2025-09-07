En 2024, Quito vivió una de las temporadas más graves de incendios forestales de los últimos años. La Cámara de Comercio de Quito calculó pérdidas económicas de 20 millones de dólares.

El Cuerpo de Bomberos señaló que el 99% de los incendios se originó por acción humana, principalmente por quemas agrícolas, quema de basura y fogatas en excursiones.

Disminución de incendios forestales en Quito

Entre julio y noviembre de 2024 se reportaron 340 incendios forestales que destruyeron 2 274 hectáreas de vegetación.

Desde el 1 de julio hasta el 1 de septiembre de 2025, el Distrito Metropolitano de Quito registró 15 incendios forestales que afectaron 131,65 hectáreas. En ese mismo período se contabilizaron 615 quemas de desechos, con una afectación de 11,26 hectáreas.

La capitán Diana Villacrés, jefa de la Brigada de Incendios Forestales, señaló que “dentro de las estadísticas hemos tenido hacia la baja”.

También explicó que una de las razones de la reducción corresponde a las capacitaciones realizadas en 2025.

Estas actividades se desarrollaron en escuelas, colegios, universidades, parroquias rurales y barrios considerados vulnerables tras los incendios de 2024.

La capitán Villacrés indicó que el clima es otro de los factores. Las lluvias mantuvieron la vegetación con humedad y redujeron el riesgo de incendios.

El Inamhi informó que en la Sierra, que incluye a Quito, las lluvias de julio y agosto de 2025 se ubicaron dentro de lo normal, aunque en algunos sectores estuvieron por debajo del promedio. En 2024 llovió casi nada, explica.

Para septiembre se prevé un ligero repunte, con valores alrededor o un poco bajo lo esperado

Acciones de control implementadas en Quito

El Cuerpo de Bomberos mantiene brigadas forestales temporales en sectores de riesgo.

También instaló gabinetes forestales en puntos estratégicos y utiliza cámaras de monitoreo para detectar humo y enviar brigadas de inmediato.

En coordinación con la Agencia Metropolitana de Control, se realizan patrullajes diarios para sancionar a quienes provocan quemas o incendios.