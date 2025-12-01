El Municipio de Quito abrió un nuevo ciclo de inscripciones para que adultos mayores de 18 años puedan culminar el bachillerato sin costo y con clases virtuales.

Más noticias:

Bachillerato acelerado en Quito, puntos de inscripción y quiénes pueden aplicar

La iniciativa forma parte del programa educativo ‘Quito Vuelve al Aula’, que busca ofrecer una segunda oportunidad a quienes quedaron fuera del sistema escolar y hoy desean retomar sus estudios.

Cómo inscribirse al Bachillerato Acelerado 2024

La convocatoria estará disponible hasta el 4 de diciembre. Las personas interesadas deben acercarse a uno de los tres puntos habilitados por el Municipio, donde recibirán acompañamiento para completar el proceso.

Puntos de registro:

Unidad Educativa Municipal Quitumbe (Av. Morán Valverde y Rumichaca Ñan).

Unidad Educativa Municipal Humberto Mata Martínez (Av. El Inca y Nogales).

Secretaría de Educación del Municipio (calle Mejía y Guayaquil).

Los postulantes necesitan presentar las promociones originales de los últimos años aprobados, una copia a color de la cédula que incluya tipo de sangre y dos correos electrónicos para contacto.

Cada nivel académico se desarrolla en un periodo de cinco meses, mediante clases virtuales y sin ningún costo para los estudiantes.

Lee más: Conoce cómo matricularte para culminar el Bachillerato de forma virtual

Un programa que busca reducir la deserción escolar

‘Quito Vuelve al Aula’ nació, según el Municipio, para atender a quienes, por motivos económicos, personales o familiares, interrumpieron su formación. La propuesta combina tutorías, seguimiento académico y un modelo flexible que permite estudiar desde casa o desde los infocentros municipales.

De acuerdo con la Secretaría de Educación, más de 3 000 jóvenes y adultos se han beneficiado en los últimos años. La entidad destaca que muchos estudiantes ingresan al programa con la meta de mejorar su situación laboral y obtener un título que les permita acceder a empleos formales.

Te puede interesar: El Cabildo impulsa el ciclo básico rápido

Reconocimiento internacional del Bachillerato Acelerado

El proyecto también llamó la atención fuera del país. Durante el Tercer Foro Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la UNESCO, Quito recibió una distinción por su modelo de aulas móviles y por la estrategia utilizada para acercar la educación a barrios periféricos del Distrito.

La postulación compitió con iniciativas de 35 ciudades y fue valorada por su impacto social y su aporte a la continuidad educativa.