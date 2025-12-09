El Municipio de Quito mantuvo los controles interinstitucionales en el sistema de transporte público municipal durante la primera semana de diciembre.

Entre el 1 y el 7 de este mes, las brigadas ejecutaron 30 operativos en paradas y estaciones del Trolebús y la Ecovía, con el objetivo de reducir riesgos y fortalecer la seguridad de los pasajeros.

Armas y droga entre lo decomisado en una semana de controles en el Trolebús y la Ecovía

Según el balance municipal, nueve de los operativos se enfocaron en el control de armas y 21 en la verificación del uso adecuado del espacio público.

Las intervenciones permitieron retirar seis armas blancas, 10 fundas con sustancias sujetas a fiscalización y dos botellas de licor.

Las autoridades destacaron que estos controles forman parte de un trabajo conjunto entre el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control, la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La presencia de distintas instituciones busca cubrir puntos sensibles del sistema y responder con mayor rapidez ante alertas de inseguridad.

Nueva ordenanza sanciona incumplimientos en el transporte municipal

Para reforzar estas acciones, la administración del alcalde Pabel Muñoz impulsó la aprobación de la ordenanza 105-2025, un marco legal que regula las responsabilidades de la Empresa de Pasajeros y establece normas de comportamiento para los usuarios del Trolebús y la Ecovía. La normativa incorpora un régimen sancionatorio para quienes incumplan las disposiciones.

La ordenanza define tres tipos de infracciones. Las leves tienen una multa de 47 dólares o cuatro horas de trabajo comunitario. Las graves se sancionan con 117,50 dólares o 10 horas de trabajo comunitario.

En el caso de las muy graves, la multa alcanza los 235 dólares o 20 horas de labor comunitaria.

Más de 950 operativos ejecutados en Quito durante 2025

En el marco del plan Quito en Control, la municipalidad reporta 958 operativos interinstitucionales realizados desde el 1 de enero hasta el 7 de diciembre de 2025. Las autoridades afirman que la continuidad de estas acciones permitirá fortalecer la seguridad en corredores y estaciones, especialmente en temporadas de alta movilidad.