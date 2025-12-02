“Acogiendo, con corazón de padre y pastor, las diversas reacciones de malestar de los miembros de nuestra comunidad católica en Quito, me dirijo a todos ustedes para expresar públicamente mi adhesión a su rechazo por el uso dado, el pasado 27 y 29 de noviembre, a la antigua capilla del desaparecido Hospital San Juan de Dios, hoy Museo de la Ciudad“. Este fue el pronunciamiento del arzobispo de la capital, Alfredo Espinoza. Desde el Municipio respondieron sobre la obra Aristócratas.

Polémica por uso de antigua capilla en el Museo de la Ciudad para ‘Aristócratas’

En el establecimiento, en las calles Rocafuerte y García Moreno, en el Centro Histórico, se desarrolló la obra denomina Aristócratas.

Este 1 de diciembre de 2025, la Secretaría de Cultura Quito y la Fundación Museos de la Ciudad emitieron un comunicado e indicaron que se trata de un “espacio desacralizado; no es una iglesia desde 1998, cuando cambió su uso para convertirse en el Museo de la Ciudad y se utiliza exclusivamente para fines culturales”.

En el documento difundido por la Conferencia Episcopal Ecuatoriana en redes sociales, también se alude a que en el lugar ya no se celebran los “sagrados misterios desde el año 1998″.

A la par, desde las entidades municipales indicaron: “Lamentamos haber afectado las creencias de una parte de la ciudadanía. Respetamos profundamente la diversidad cultural, social y también religiosa presente en nuestra ciudad”.

No es el primer evento cultural en el sitio

Agregaron que, durante años, en el lugar se han realizado conciertos, obras de teatro y diversas propuestas contemporáneas. También mencionaron que las actividades que se realizan cumplen estrictos protocolos de conservación y protección patrimonial.

“Sin embargo, escuchamos a la comunidad y reafirmamos nuestra voluntad de mantener espacios de diálogo y reflexión con todos los sectores. Nuestro compromiso es que la cultura una, no divida: fiestas con propósito, con orden, respeto y transparencia”, incluyeron en el comunicado.

Las consideraciones del Arzobispo de Quito

De su lado, el Arzobispo de Quito, a través del comunicado, también emitido el 1 de diciembre, refirió que reconoce que los ecuatorianos “gozamos constitucionalmente de los mismos derechos y deberes, siendo uno de ellos la libertad de expresión en sus diversas formas“.

De ahí que, dijo, considera que toda expresión artística o no, está llamada a respetar los derechos y deberes, la fe y las costumbres de todos aquellos que profesan la fe católica, “que somos la gran mayoría de los que habitamos en esta ciudad de Quito, o de cualquier otro credo religioso“.

El religioso recordó que la antigua capilla es testigo silencioso de la manifestación de la “caridad con los enfermos y sufrientes, expresión de la fe católica vivida ayer y hoy en la ciudad”.

La huella de identidad que remarcan desde la Iglesia

Sostuvo que el lugar tiene una huella indeleble de identidad católica, “en la mente y el corazón de los quiteños, más aún si en dicha capilla se conservan, por riqueza patrimonial e histórica, imágenes y otros elementos propios de nuestra religiosidad“.

Alfredo Espinoza, además, compartió que la presentación de la obra “ofende gravemente la sensibilidad y la tradición histórica de la comunidad católica“. Agregó que le gustaría pensar que se trata de un acto aislado e “imprudente y no de una manifestación clara, expresa y contraria a quienes profesamos la fe católica”.

A la par, el Primado de Quito recomendó y pidió a las autoridades locales el uso adecuado de aquellos espacios en los cuales se profesó o se profesa la fe católica.

La postura desde las entidades municipales

Desde las instancias municipales, a su vez, manifestaron: “Sabemos que existen colectivos con posiciones diversas y reconocemos esas preocupaciones; nuestro rol institucional es garantizar que todas las voces puedan existir sin que ninguna vulnere los derechos de otra“.

¿En qué consiste la obra Aristócratas?

De acuerdo con la descripción de la obra, publicada en la página del Museo de la Ciudad, Aristócratas fusiona crónica, performance y estética posporno.

Se detalla que el punto de partida es el legado del escritor y activista Pedro Lemebel. A la par, explora la identidad, la resistencia y la memoria, utilizando el cuerpo y la palabra como “territorios de lucha y expresión“.

Del mismo modo, incluye una propuesta con un llamado a la reflexión sobre las disidencias, los afectos y las formas de “habitar la diferencia“.