El Concejo Metropolitano de Quito discute una reforma a la ordenanza que regula el Pico y placa. El proyecto busca que la exención que hoy tienen las personas con discapacidad también se extienda a sus familiares y cuidadores, con el fin de garantizar su movilidad en la ciudad.

Trámite del cambio en el Pico y placa de Quito en el Concejo Metropolitano

El 9 de septiembre de 2025 se llevó a cabo el primer debate en el Pleno del Concejo Metropolitano. El informe fue presentado por la Comisión de Movilidad, presidida por el concejal Diego Garrido.

El documento plantea la creación de un marco legal que asegure el traslado de personas con discapacidad y de quienes forman parte de su entorno de cuidado.

El proyecto aún no está aprobado en su totalidad. Según la convocatoria del 9 de septiembre de 2025, para que entre en vigencia debe pasar por un segundo debate en el Concejo y, posteriormente, ser sancionado por el alcalde Pabel Muñoz. Solo después de completar este proceso, la normativa podrá aplicarse en la capital.

Tiempos para aplicar el cambio en el Pico y placa de Quito

La propuesta fija tiempos claros tras la sanción del alcalde:

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) tendrá 45 días para habilitar el registro de vehículos y conductores autorizados.

tendrá para habilitar el registro de vehículos y conductores autorizados. La Secretaría de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Comunicación, contará con 90 días para difundir la medida entre la ciudadanía

Esto significa que el beneficio no se aplicará de inmediato. Incluso después de su aprobación en el Concejo, deberán transcurrir estas etapas de implementación antes de que las familias de personas con discapacidad puedan circular sin restricción.

Requisitos para acceder al cambio en el Pico y placa de Quito

De aprobarse, cada persona con discapacidad podrá registrar un solo vehículo a su nombre, al de un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o de un tutor legal. Ese registro tendrá una vigencia anual y permitirá autorizar hasta tres conductores.

Para el trámite será necesario presentar la solicitud oficial a la AMT, la cédula de la persona con discapacidad, la matrícula vigente del auto, licencia de conducir válida y la aprobación de la Revisión Técnica Vehicular.

El beneficio podrá revocarse en caso de uso indebido del vehículo, duplicidad de registros, inconsistencias en los documentos o a pedido expreso del beneficiario

Objetivo del cambio en el Pico y placa de Quito

Hoy, el Pico y placa permite la libre circulación únicamente cuando la persona con discapacidad está dentro del vehículo.

Con la reforma, los familiares y cuidadores también podrán usar el auto registrado, incluso si el beneficiario no viaja en él.

Esto busca eliminar las limitaciones que enfrentan los hogares en los que el carro es utilizado para múltiples actividades diarias.

De concretarse, la reforma no solo garantizaría la movilidad de las personas con discapacidad, sino también la de quienes forman parte de su entorno cercano, con plazos definidos para que la aplicación se haga de manera ordenada y transparente.