Un apagón general sorprendió a los moradores de barrios de Quito y el valle de Los Chillos. Los cortes de luz se registraron la tarde y noche de este miércoles 13 de agosto de 2025.

Usuarios en redes sociales reportaron cortes de luz en al menos 15 barrios de Quito. La mayoría de las afectaciones se produjeron en el valle de Los Chillos y sus alrededores.

Los reportes ciudadanos incluyen los siguientes barrios:

Lumbisí

Conocoto

La Armenia

Miranda

Paraíso de los Pinos

Itulcachi

Edén del Valle

Puengasí

Monjas

Alma Lojana

La Forestal

Peaje de Los Chillos

Jardín del Valle

Ciudadela Hospitalaria

Santa María de Cotocollao

Tumbaco

Empresa Eléctrica Quito confirmó los problemas eléctricos

La Empresa Eléctrica Quito (EEQ) confirmó que los problemas eléctricos tienen lugar en varios sectores de la capital.

En su cuenta de X, la entidad afirmó que, al momento (19:00), personal trabaja en estos puntos para normalizar el servicio eléctrico.

@ElectricaQuito no hay energía ya por más de una hora en Edén del Valle, favor solución urgente pic.twitter.com/bhtDdiSZHa — Pablo Jarrín (@PabloJarrin77) August 14, 2025

En el servicio de call center (136), la EEQ confirmó daños en Tumbaco, valle de Los Chillos, Cotocollao y Puengasí.

La empresa indicó que corregirá el servicio en el transcurso de la noche.

Usuarios denunciaron daños en electrodomésticos

Algunos clientes se mostraron preocupados por las intermitencias que hubo antes del apagón. Reclaman afectaciones a electrodomésticos.

“Tuvimos hasta tres cortes en menos de una hora. Esto afecta mis electrodomésticos y equipos”, denunció a la EEQ un usuario en X.

Otros clientes afirmaron que los cortes de luz en algunos barrios se extendieron por más de tres horas.

