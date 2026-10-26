AMT investigará el presunto atropellamiento de un perro en Quito

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Un perro fue embestido por un vehículo institucional de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT). Este lamentable hecho quedó registrado en el video de una cámara de seguridad que rápidamente se viralizó en redes.

La ATM se pronunció este 26 de octubre de 2026 a través de un comunicado donde informó que investigará el hecho registrado en un video que circula en redes sociales, en el que se observa a un vehículo institucional involucrado en el atropellamiento de un perro.

AMT anuncia investigación por atropellamiento de perro

Según el comunicado difundido por la entidad, la investigación será realizada a través de la Dirección de Asuntos Internos, con el objetivo de determinar las causas de lo ocurrido y establecer las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con la institución, la revisión del caso se abrió luego de la difusión del video en plataformas digitales.

La AMT señaló que la Dirección de Asuntos Internos analizará lo sucedido para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar posibles responsabilidades.

Informe será remitido a la Unidad de Bienestar Animal

La entidad indicó además que se enviará el informe respectivo a la Unidad de Bienestar Animal (UBA) para que actúe conforme a sus competencias.

Según el comunicado, esta dependencia conocerá los resultados de las actuaciones que se desarrollen dentro del procedimiento institucional.

Rechazo al maltrato animal

En el pronunciamiento, la Agencia Metropolitana de Tránsito manifestó su rechazo a cualquier acción que afecte a los animales.

“La AMT como institución de control y seguridad vial, rechaza todo acto que atente contra el bienestar y protección de los animales”, señaló la entidad.

📢 #AMTInforma| Ante el video que circula en redes sociales, en el que se observa a un vehículo institucional involucrado en el atropellamiento de un perrito, la AMT informa que, a través de la Dirección de Asuntos Internos, investigará lo ocurrido para determinar las causas y establecer las responsabilidades correspondientes. 🐾 Rechazamos todo acto que atente contra el bienestar y la protección de los animales. — AMTQuito (@AMT_Quito) October 26, 2026

Presunto atropellamiento a perro en Quito; preguntas frecuentes

❓ ¿Qué ocurrió con el perro atropellado por un vehículo institucional de la AMT en Quito?

Un perro fue embestido por un vehículo institucional de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) en Quito. El hecho quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que se difundió en redes sociales.

Tras la viralización de las imágenes, la AMT se pronunció el 26 de octubre de 2026 y anunció que investigará las circunstancias del incidente para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades. ❓ ¿Quién investigará el presunto atropellamiento del perro por un vehículo de la AMT? La Dirección de Asuntos Internos de la Agencia Metropolitana de Tránsito investigará el caso para determinar las causas del hecho y establecer las responsabilidades correspondientes.

La investigación se abrió después de que el video del incidente circulara en plataformas digitales. La institución indicó que analizará lo sucedido para esclarecer las circunstancias del atropellamiento. ❓ ¿Qué institución recibirá el informe sobre el presunto atropellamiento del perro en Quito? El informe de la investigación será remitido a la Unidad de Bienestar Animal (UBA), que actuará conforme a sus competencias.

Según el comunicado de la AMT, esta dependencia conocerá los resultados de las actuaciones realizadas dentro del procedimiento institucional y procederá de acuerdo con sus atribuciones. ❓ ¿Qué dijo la AMT sobre el presunto atropellamiento del perro por su vehículo institucional? La AMT anunció que investigará el incidente y manifestó su rechazo a cualquier acción que atente contra el bienestar y la protección de los animales.

En su comunicado del 26 de octubre de 2026, la entidad señaló que la Dirección de Asuntos Internos analizará el caso y que los resultados serán remitidos a la Unidad de Bienestar Animal. ❓ ¿Se han determinado responsables por el atropellamiento del perro en el que estuvo involucrado un vehículo de la AMT? : Hasta la información difundida por la AMT el 26 de octubre de 2026, no se habían establecido públicamente las responsabilidades por el hecho.

La Dirección de Asuntos Internos deberá esclarecer las circunstancias del incidente mediante la investigación anunciada. Posteriormente, el informe será remitido a la Unidad de Bienestar Animal para que actúe dentro de sus competencias.

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